Депутатами в Приморье стали предприниматели и управленцы

Представлять интересы приморцев в Законодательном собрании Приморского края нового пятого созыва будут в основном коммерсанты и управленцы. Они составят подавляющее большинство в приморском парламенте. Хотя ЗС ПК должен быть представительным органом власти, то есть представляющим интересы всех слоев населения, без чего демократия считается ущербной.

Бизнесмены «Справедливой России»

В процентном соотношении больше всего коммерсантов у «Справедливой России». От нее в ЗС ПК прошли:

директор ООО «Подряд» Алексей КОЗИЦКИЙ,

генеральный директор ООО «Талина» Татьяна ХРУЩЕВА,

генеральный директор «ДВЖД Транс Сервис» Сергей КОНДРАШОВ.

Лишь председатель Приморского регионального отделения «Справедливой России» Константин МЕЖОНОВ не является коммерсантом. Впрочем, его смело можно отнести к управленцам, поскольку сейчас он является советником главы администрации Владивостока и все последние годы занимал руководящие должности в органах власти.

ЛДПР провела четырех депутатов

Из них двое – коммерсанты:

коммерческий директор ООО «Дальневосточный регион» Сергей КУШНЫРЬ,

директор ООО «Византия» Елена ВИКДОРОВА.

Кроме того, депутатский мандат получит координатор ЛДПР по Приморскому краю Евгений ЗОТОВ и менеджер по персоналу ООО «Невада» Екатерина ЧАПЛЫГИНА.

«Единая Россия» представляет

Самый длинный список из 23 депутатов у «Единой России». От нее прошли:

генеральный директор ООО «Управляющая компания «Славда» Павел СЕРЕБРЯКОВ;

президент ОАО «Тихоокеанская энергетическая компания» Игорь ЧЕМЕРИС;

генеральный директор ЗАО «Фаворит-Сервис» Сергей СОПЧУК;

генеральный директор ООО «Дальневосточная энергетическая компания» Виктор МИЛУШ;

генеральный директор ООО «Профит Трейд» Сергей СЛЕПЧЕНКО;

управляющий директор ОАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» им. Н.И.Сазыкина» Юрий ДЕНИСЕНКО;

председатель Совета директоров ЗАО «Дальневосточная промышленно-строительная компания» Евгений ОВЕЧКИН;

генеральный директор краевого государственного унитарного предприятия «Приморский водоканал» Петр ЖУРАВЛЕВ;

генеральный директор ЗАО «Тихоокеанская мостостроительная компания» Виктор ГРЕБНЕВ;

генеральный директор ООО «Дальневосточный центр «Снабжение» Игорь КАПЛЕНКО;

президент «Ассоциации «Никольск» пищевых и перерабатывающих предприятий Уссурийска и Уссурийского района» Сергей ИЩЕНКО;

генеральный директор ЗАО «Приморское агентство рекламы и информации» Артуш ХАЧАТРЯН.

Кроме того, депутаты, сохранившие свои мандаты, но до избрания тесно связанные с бизнесом: Джамбулат ТЕКИЕВ; Виктория НИКОЛАЕВА; Валерий КАН, Галуст АХОЯН, Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, Александр КВАША, Петр САВЧУК. Есть депутаты, пришедшие из органов исполнительно власти. Это Виктор ГОРЧАКОВ и Руслан МАНОКОНОВ.

Лишь трое депутатов-единороссов выбиваются из рядов коммерсантов-управленцев: ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев; главный врач «Краевая психиатрическая больница № 2» Александр БЕХТЕР и главный редактор Общества с ограниченной ответственностью «СТАЛКЕР ТВ» Дмитрий НОВИКОВ.

Таким образом, из 23 депутатов-единороссов только 3, да и то с большой натяжкой можно вывести из списка коммерсантов-управленцев.

КПРФ

Коммунисты разбавили свой депутатский состав из девяти человек тремя юристами: Павлом АШИХМИНЫМ, Анатолем ДОЛГАЧЕВЫМ и Светланой КОЛОТОВОЙ. Отдельно можно упомянуть председателя Приморского краевого комитета Общероссийского профсоюза работников автотранспорта и дорожного хозяйства Юрия ПОШИВАЙЛО.

Остальные пятеро депутатов-коммунистов тоже тесно связаны с бизнесом и административной работой. Так первый секретарь Приморского крайкома КПРФ Владимир ГРИШУКОВ до партийной работы занимал должность заместителя начальника порта.

Кроме него в ЗС ПК будут трудиться экс-глава Арсеньевского городского округа Владимир БЕСПАЛОВ, глава ЗАТО Фокино Евгений БОЧАРОВ, начальник отделения ЗС ПК Сергей ДИКУСАР, предприниматель Артем САМСОНОВ.

Подводя итоги, приходится признать, что новый состав ЗС ПК почти сплошь – управленцы и коммерсанты. Остальные социальные слои – рабочие, сельчане, учителя, врачи, ученые … - не сумели провести ни одного своего представителя в представительный орган власти, каковым должно бы быть Законодательное собрание.

- Принципиальным недостатком представительной демократии является формирование властных органов посредством выборов, во время которых избиратели вынуждены голосовать за малознакомых им кандидатов, не представляющих интересы всех слоев населения, - гласит энциклопедия.

В Приморском крае, впрочем, надо признать, как и в целом по России, этот недостаток представительной демократии на последних выборах проявился в полной мере. Вывод очевиден: интересы предпринимателей законодатели будут учитывать в первую очередь. А вот всем остальным придется потрудиться, чтобы донести свои проблемы до власти и большинство россиян будут считать себя обделенными. Значит социальная напряженность, а с ней и противостояние гражданского общества государственной власти будут лишь возрастать.

Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".