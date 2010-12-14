Бюджет Приморья - 2011 прошел второе чтение

На прошлой неделе состоялось очередное заседание Законодательного Собрания Приморского края. Жаркие споры по бюджету на 2011 год завершились принятием документа во втором чтении. Впрочем, главный финансовый документ Приморья еще будут дорабатывать. Не все предложения депутатов нашли понимание у администрации края, и обсуждение некоторых статей продолжается.

- Два последних месяца идет работа над утверждением краевого бюджета 2011 года. Много было страстей. Часть поправок нам удалось урегулировать, в том числе по вопросам строительства в крае дома культуры и ремонта школ. Приморские города уже готовят документацию для получения поддержки этих направлений за счет краевого бюджета. Но важно, чтобы эти документы были подготовлены грамотно, со всеми необходимыми экспертизами. Среди положительных шагов - ряд корректировок в законы о поддержке ветеранов и краевой закон о здравоохранении, - отметил спикер Законодательного Собрания Приморского края Виктор ГОРЧАКОВ.

Расходы на «социалку» увеличены

Напомним, напряженная работа над краевым бюджетом-2011 продолжается в приморском парламенте несколько месяцев. В первом чтении проект закона депутаты приняли на заседании 28 октября. После уточнения прогнозов на будущий год депутаты вернулись к процедуре первого чтения на декабрьской сессии.

- Доходы краевого бюджета на 2011 год увеличатся от первоначального плана на 3 млрд 139 млн рублей, причем 753 млн из них - прогнозируемые собственные поступления от налога на прибыль. Вырастут соответственно и расходы краевого бюджета, в общем, на 3 млрд 475 млн рублей, - пояснил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.

Основные параметры бюджета утверждены в следующих объемах: по доходам - 68 млрд 629 млн рублей; по расходам - 75 млрд 681 млн рублей; дефицит - 7 млрд 51 млн рублей.

За принятие проекта закона «О краевом бюджете на 2011 год» во втором чтении проголосовали 29 депутатов, трое законодателей воздержались.

При подготовке документа ко второму чтению профильный комитет рассмотрел 53 поправки, 39 из которых были согласованы, 14 - отклонены.

- Профильный комитет внес целый ряд социально значимых расходов. Но, к сожалению, согласительные процедуры с администрацией края были проведены недостаточно качественно, и ко второму чтению не удалось убедить губернатора в необходимости выделения дополнительных средств. В результате часть пакета поправок была отклонена, - пояснил депутат ЗС ПК Владимир БЕСПАЛОВ.

Впрочем, согласительная работа по отклоненным поправкам будет продолжена. Пока же удалось увеличить расходы на такие социально важные статьи, как образование, здравоохранение, социальная защита. Так, ко второму чтению изысканы средства на выполнение наказов избирателей в размере 325 млн рублей. На переселение из ветхого и аварийного жилья дополнительно предусмотрено 276 млн рублей, на здравоохранение - 618 млн рублей. Кроме того, из федерального бюджета на заработную плату работникам органов правопорядка дополнительно поступит 395 млн рублей.

Учтены поправки комитета по социальной политике и защите прав граждан. В главный финансовый документ края вошли статьи расходов на обеспечение бесплатного проезда сирот и на предоставление компенсационных выплат в размере 50% от стоимости проезда на пригородном железнодорожном и автомобильном (водном) транспорте общего пользования междугородних маршрутов Приморского края отдельным категориям граждан.

Финансирование раздела «Сельское хозяйство и рыболовство» в проекте краевого бюджета на 2011 год пока предусмотрено на уровне расходов текущего года. Предложение депутатов об увеличении суммы на 200 млн рублей, на котором законодатели будут настаивать, еще обсуждается с губернатором края, - сообщил председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию Сергей СИДОРЕНКО.

Краевой бюджет поможет ветеранам с жильем

Приморские законодатели поправили статью Закона Приморского края «Об обеспечении жилыми помещениями ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на территории Приморского края». Теперь закон позволяет профинансировать покупку жилья для ветеранов за счет краевого бюджета.

До конца года средства из федерального бюджета на эти цели уже не поступят, поэтому на приобретение 40 квартир предполагается потратить 50 млн рублей из краевого бюджета, сообщила депутатам директор департамента социальной защиты населения Лилия ЛАВРЕНТЬЕВА.

Таким образом, в 2010 году жильем будут обеспечены 1 тыс. 289 ветеранов и вдов из 1 тыс. 457, вставших на очередь на улучшение жилищных условий после 1 марта 2005 года. В 2011 году уже за счет средств федерального бюджета квартиры получат остальные очередники.

За мусор и снег накажут строже

Приморские законодатели ужесточили административную ответственность за не вовремя вывезенный мусор и неубранный снег. Значительно увеличены штрафы для должностных и юридических лиц.

Теперь для граждан предусмотрено наложение административного штрафа в размере от 500 до 3 тыс. рублей; на должностных лиц - от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, тогда как ранее - от 3 тыс. до 5 тыс. рублей. На юридических лиц - от 15 тыс. до 50 тыс. рублей, а в действующей редакции - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

Наказ Медведева выполнен

Депутаты приняли Закон Приморского края «О стратегическом планировании социально-экономического развития Приморского края». Законопроект был разработан в соответствии с программным заявлением президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

Напомним, президент на расширенном заседании Государственного Совета в феврале 2008 года озвучил предложение дополнить существующий трехлетний срок планирования бюджета долгосрочным, на период до 10 лет.

- Принятый в Приморье закон нацелен на формирование обоснованной эффективной долгосрочной социально-экономической политики на территории Приморья, - сказал заместитель председателя Законодательного собрания Джамбулат ТЕКИЕВ. - Эта политика должна быть направлена на улучшение управления развитием Приморского края, на решение проблем экономики и социальной сферы. Предлагаемый законопроект устанавливает порядок стратегического планирования и определяет полномочия участников этого процесса.

Стоит добавить, что закон повышает роль территориального планирования и усиливает ответственность и контроль над качеством разрабатываемых документов.

Социальные выплаты - под контроль

Депутаты утвердили изменения в Закон Приморского края «О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере». Теперь богатым приморцам будет труднее наживаться на социальных выплатах государства.

Специалисты привели любопытные данные. Проверка граждан, получающих социальную помощь, показала: из 210 тыс. семей-получателей примерно девятая часть имеет по две и более квартиры, в которых не зарегистрированы плательщики. Кроме того, немало семей имеют в своем составе не более трех человек, а проживают в жилье площадью более 90 кв. метров. Таких владельцев недвижимости вряд ли можно назвать социально не защищенными. Депутаты поддержали разработанный администрацией Приморского края закон, более четко определяющий группы граждан, имеющих право на социальную выплату для оплаты услуг по отоплению и горячему водоснабжению.

- Закон учитывает ограничение площади жилого помещения, которая используется для расчета размера социальной выплаты. Например, для семьи из трех человек эта площадь составит не более 90 кв.м. Если в жилом помещении зарегистрировано более трех человек, то на каждого последующего человека размер площади увеличится на 18 кв.м. Кроме того, закон оговаривает предоставление социальной выплаты только российским гражданам. Собственник жилого помещения сможет получить выплату только при наличии зарегистрированных в данном помещении плательщиков, указанных в квитанции на оплату, - прокомментировал изменения заместитель председателя комитета по экономической политике и собственности Леонид ПРЕМИНГЕР.

Бюджет поможет ветеранам

Депутаты уточнили краевую целевую программу «Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и членов их семей» на 2008-2012 годы.

В Приморье живут 223 блокадника. Каждый из них получит адресную помощь в размере 5 тыс. рублей. Первоначально программа предусматривала к 65-й годовщине Победы выплату социальной помощи только участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также их вдовам. На эти цели в краевом бюджете 2010 года предусмотрено 57 млн рублей.

Председатель Законодательного cобрания Виктор ГОРЧАКОВ предложил включить в программу также выплаты приморцам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Депутаты поддержали спикера и приняли поправку.

Законодатели оставили в программе мероприятия по реконструкции здания для открытия дома-интерната для ветеранов Великой Отечественной войны и труда в Уссурийском городском округе. На эти цели программой первоначально было предусмотрено 85 млн рублей за счет средств краевого бюджета. Реконструкцию здания предполагалось осуществить в 2008 году, но, поскольку не был решен вопрос с собственностью земельного участка и не готова проектно-сметная документация, средства остались не освоенными. В текущем году будет завершена подготовка проекта и необходимые для начала строительства средства могут быть заложены в программу уже при ее корректировке в 2011 году, отметил вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Владимир МАСЛОВСКИЙ.