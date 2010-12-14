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"Единая Россия" предлагает ввести отдельные партийные списки в Приморье

14 Декабря 2010, 10:25 | Приморье

Несколько локальных партийных списков вместо одного появится на выборах в Законодательное Собрание Приморского края в 2011 году. Куратор внутренней политики региона вице-губернатор Александр ШЕМЕЛЕВ сообщил, что соответствующие изменения будут внесены в избирательное законодательство Приморья в течение ближайших месяцев.

Как сообщает PrimaMedia, исполнительная власть предлагает разбить территорию края на некое количество частей, кратное существующим в настоящее время 20 одномандатным округам. Здесь предлагается вести выборы по партийным спискам. Однако, помимо «головной тройки», которая будет единой для всего края, предлагается для каждого из этих меньших округов ввести еще и свой, местечковый партсписок.

Представители оппозиционных партий, в принципе, высказались в поддержку данной системы, но против разделения Приморья на значительное количество региональных групп. В этом случае, по их мнению, «Единая Россия» может повысить свой рейтинг, используя в качестве «паровозов» местных списков глав муниципальных образований. Соответственно вскоре Законодательное Собрание Приморского края будет определяться с новшествами от исполнительной власти.

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