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Олег Кожемяко подал документы на регистрацию кандидатом в губернаторы Приморья
Врио губернатора на пресс-подходе сообщил планы по важным кадровым перестановкам
Избирательная комиссия Приморского края в среду, 14 ноября, приняла документы от врио Губернатора региона Олега Кожемяко на регистрацию кандидатом на выборы главы региона.
Олег Кожемяко передал председателю краевой Избирательной комиссии 8 010 подписей избирателей и 147 подписей муниципальных депутатов. Документы приняты на регистрацию и рассмотрение комиссией. Решение будет вынесено не позднее 20 ноября.
Отметим, что, согласно требованиям, для регистрации все кандидаты должны предоставить в крайизбирком не менее 7 тысяч подписей избирателей и не менее 141 подписи муниципальных депутатов.
На пресс-подходе Олег Кожемяко поблагодарил приморцев за поддержку, отметив, что начатая им работа по улучшению жизни в Приморье будет продолжена.
«Хотел поблагодарить жителей Приморья за оказанную широкую поддержку в сборе подписей. Это значит, что наша совместная работа по наведению порядка, решению самых насущных проблем актуальна и востребована жителями, поэтому мы будем продолжать работу. У нас впереди много районов, которые еще предстоит посетить. В ближайшее время также состоится встреча с председателем правительства. Нужно высказать свою позицию на государственном уровне по обеспечению лекарствами, в частности», – заявил врио Губернатора.
Он также добавил, что в случае его победы на выборах в сенаторы от Приморья будут предложены кандидатуры действующего сенатора Светланы Горячевой, спортсмена и многократного чемпиона Ивана Штыля и депутата Законодательного Собрания Юлии Толмачевой.
Фото "Коммерсант".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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