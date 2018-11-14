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Врио губернатора выходит на прямую связь с приморцами

14 Ноября 2018, 11:51 | Приморье

Новый интернет-ресурс – продолжение политики открытого диалога главы Приморья с жителями края

13 ноября официально начал работу личный сайт врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. Новый интернет-ресурс – продолжение политики открытого диалога главы Приморья с жителями края.

«Прямое общение, возможность донести свои пожелания и требования – эту потребность я вижу на каждой встрече с жителями края. Слишком долго власть отворачивалась от людей, - отметил Олег Кожемяко. -  Роль интернета как важнейшего инструмента общения сегодня очевидна всем. Это возможность напрямую рассказать о том, что мы делаем и зачем. Поэтому я придаю такое большое значение развитию онлайн взаимодействия»

Помимо информации о текущей деятельности исполняющего обязанности Губернатора на сайте обеспечена возможность напрямую обратиться к Олегу Кожемяко, ознакомиться с инициативами главы Приморья и проследить за ходом исполнения его поручений.

Напомним, что глава Приморья последовательно развивает политику открытости и прямого взаимодействия с жителями края. Помимо официального сайта администрации Приморского края и личного сайта, важным каналом общения с приморцами стали социальные сети. Кроме уже хорошо известного аккаунта в Инстаграм, работают официальные страницы Олега Кожемяко в других популярных социальных сетях: Фейсбук, Вконтакте и Одноклассники.

«Считаю, что каждый житель Приморья в любое время должен иметь возможность напрямую обратиться ко мне. Для этого, а также, чтобы лично рассказать о своей работе, я принял решение открыть свои страницы в основных соцсетях. Все, кто уже встречался со мной, знают, я не терплю фальши и обмана. Не приемлю инсценировок, встреч с «подготовленными людьми». Только честный и открытый разговор. На моих страницах в соцсетях, должно быть также», - разъяснил Олег Кожемяко.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: кожемяко  сайт  ресурс  край  выборы  губернатор  приморье 



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