Старых коней призвали на борозду

Врио губернатора комплектует администрацию Приморского края проверенными кадрами, решая сразу несколько задач

Врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО продолжает формирование своей команды. Спустя месяц после смены «первого лица» Приморского края ключевые отрасли, от которых зависит развитие региона, получили новых кураторов.

Подавляющее большинство «новичков» уже имеют опыт работы во властных структурах Приморья и хорошо знакомы с вверенными им направлениями. И это, как полагают наблюдатели, должно повысить эффективность работы краевой администрации в предвыборный период, когда жители края ждут не обещаний, а результатов.

Эффектно и эффективно

Центральным событием минувшей недели стала обратная «рокировка» первых вице-губернаторов Приморья. После добровольной отставки Василия УСОЛЬЦЕВА, в феврале 2015 года сменившего Александра КОСТЕНКО на посту заместителя главы региона, последний вернул привычный себе статус. Правда, к началу ноября в ведении первого вице-губернатора остались только департаменты промышленности, транспорта и дорожного хозяйства, лицензирования и торговли, гражданской защиты – то есть далеко не тот круг полномочий, которым Александр Костенко обладал до ухода из администрации.

Напомним, что с февраля 2015 года Александр Костенко являлся депутатом Законодательного Собрания Приморского края, возглавляя комитет ЗС ПК по экономической политике и собственности, а в текущем созыве еще и фракцию «Единая Россия». Таким образом, возвращение Костенко в администрацию Приморья создает сразу две вакансии в Законодательном Собрании. И поскольку в нынешний созыв ЗС ПК Костенко избирался по одномандатному округу №6 (Уссурийск), до выборов нового депутата в 2018 году краевой парламент будет работать в неполном составе.

Ряд наблюдателей поспешил интерпретировать последние кадровые перестановки едва ли не как реставрацию эпохи Сергея ДАРЬКИНА. Но, по мнению политолога Сергея ГРЕБЕНЮКА, недавние назначения Александра Костенко и Константина МЕЖОНОВА решают сразу несколько важных задач.

- Костенко и Межонов являются признанными профессионалами, каждый из которых досконально знает свое направление. Андрей Тарасенко пришел в непростое время: времени на раскачку у него нет, важно сразу сформировать работоспособную, максимально эффективную команду. И назначения, о которых я сказал, этому способствуют. Но есть и другие мотивы: не секрет, что оба руководителя ассоциируются с определенными группами приморских элит, а это важно с точки зрения предстоящих в 2018 году выборов, - заключает эксперт.

Добавим, что круг полномочий других вице-губернаторов, назначенных еще в конце октября, расширился за счет заметного сокращения объема обязанностей, ранее возложенных на Василия Усольцева. Департамент финансов, а также департамент экономики и предпринимательства переданы Татьяне КАЗАНЦЕВОЙ, которая также будет отвечать за проектное управление и формирование тарифов. Еще одно направление, за которое раньше отвечал Усольцев – земельные и имущественные отношения – теперь будет курировать вице-губернатор Алексей НЕМКОВ, с 2013 года работавший с Андреем Тарасенко в «Росморпорте», а ныне отвечающий за строительную отрасль края.

Отметим, что практика «призыва на службу» людей, знакомых с новым губернатором по прошлым местам работы, не является для Приморья чем-то новым. Владимир Миклушевский при формировании своей администрации в 2012 году активно использовал кадровый ресурс ДВФУ – именно оттуда пришли вице-губернаторы Олег ЕЖОВ и Александр ЛОСЬ, а также ряд глав департаментов. Нашлись хорошие места и для соратников Миклушевского по Минобрнауки Игоря ВАТУЛИНА (в 2017 году назначен директором Контрольно-счетной палаты Приморского края) и Андрея АКСЕНОВА (с 2014 года - руководитель ДВ теруправления Федерального агентства научных организаций.

Ротация в среднем звене

К исходу первого месяца пребывания Андрея Тарасенко в новой должности практически не осталось незакрытых направлений. Так, отправленных в отставку Игоря СТЕПАНЕНКО и Евгения ПОЛЯНСКОГО заменил работавший несколько лет назад в администрации Сахалина Дмитрий БРАТЫНЕНКО. Как и предполагалось, вместе с должностью вице-губернатора Приморья, он получил в подчинение департаменты внутренней и информационной политики, международного сотрудничества, туризма и молодежной политики. У нового вице-губернатора Константина Межонова в ведении будут вопросы образования, науки, культуры и охраны культурного наследия. Вакантным остается лишь кресло «природного» вице-губернатора, ответственного за охрану окружающей среды, лес, рыбу и сельское хозяйство. Ранее Андрей Тарасенко обозначал планы назначить на этот пост своего человека, но что-то пошло не так и на днях врио губернатора признался, что не каждый толковый специалист готов переехать на Дальний Восток.

- Я поставил сейчас нового руководителя департамента по сельскому хозяйству. Сейчас еще ищу вице-губернатора по сельскому хозяйству - толкового парня с центра. Непросто это сделать - не каждый сюда едет, - заявил Андрей Тарасенко на заседании профильного экспертного совета.

Напомним, что ранее отставленный с должности «сельскохозяйственного» вице-губернатора Денис БОЧКАРЕВ, не дождавшись нового шефа, ушел из администрации. Еще одним уволившимся из белого дома чиновником стал директор департамента экономики и развития предпринимательства Сергей ПАВЛЕНКО. Новым руководителем департамента стала Анна ТЕРЛЕЦКАЯ, ранее являвшая-

ся замом Павленко, а и.о. директора сельскохозяйственного департамента назначен Алексей ТАРАН. Обязанности ушедшего по собственному желанию главы департамента гражданской защиты Валентина БАСАРГИНА временно исполняет его зам Виктор МАКСУНОВ. Татьяну Казанцеву на посту главы департамента финансов готовится сменить ее зам Наталья СНИТКО. Обязанности директора департамента образования и науки вместо ушедшей в отставку Оксаны МАРТЫНЕНКО исполняет ее зам Ольга МОСКОВКИНА.

Александр САЛКОВ.