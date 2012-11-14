Судом доказана недействительность контракта между властями и Приморской краевой аптекой

ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября, ZRPRESS. Апелляция подтвердила, что государственный контракт между Департаментом здравоохранения ПК и Приморской краевой аптекой является недействительным.

Суды первой и апелляционной инстанций поддержали правовую позицию антимонопольной службы.

28 февраля 2012 года УФАС по Приморскому краю рассмотрел жалобу на проведение Департаментом здравоохранения Приморского края открытого аукциона на право заключить контракт на осуществление комплекса услуг по выдаче лекарственных средств категориям граждан, имеющих право на государственную социальную помощь лекарственными препаратами в 2012 году.

В ходе мероприятия установлено, что департамент нарушил действующее законодательство при подготовке документации аукциона. Среди условий торгов значилось наличие одновременно лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и лицензии с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, что существенно ограничило количество участников. На территории Приморского края одновременно данными лицензиями обладает только КГУП «Приморская краевая аптека». Кроме этого, документация об аукционе не содержала в себе обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Антимонопольным органом выдано предписание на отмену предыдущих протоколов торгов и продление аукциона. Однако, департамент не исполнил данное предписание и, кроме того, заключил по итогам недействительного аукциона государственный контракт с КГУП «Приморская краевая аптека».

УФАС по Приморскому краю обратилось в суд с иском о признании недействительным заключенного контракта. Арбитражный суд Приморского края и, в последствии, Пятый арбитражный апелляционный суд согласились с доводами антимонопольной службы и признали государственный контракт на оказание услуг по транспортировке и выдаче лекарственных средств отдельным категориям граждан незаключенным, сообщила Марина Кратанчук, главный специалист по связям с общественностью и СМИ Пятого арбитражного апелляционного суда.