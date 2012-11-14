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Драка на границе -2: Туроператорам Приморья рекомендовано не пользоваться дополнительными автобусами
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноября, ZRPRESS. Туристы, выезжающие в КНР на нерегулярных автобусных рейсах, рискуют не осуществить тур. Таков главный вывод второго совещания по вопросу недопущения конфликтных ситуаций на государственной границе РФ, которое прошло в администрации Приморского края. Его провел вице-губернатор Александр Лось.
…Неоднократно посовещавшись по поводу конфликтов на пунктах пропуска между туристами рейсовых и дополнительных автобусов (см. "В Приморье на границе с Китаем происходит одна драка в квартал" , "В администрации Приморского края не знают, как упорядочить очередь автобусов на границе"), администрация Приморского края все оставила, как есть.
То есть совещание констатировало:
а) – недостаточную пропускную способность пунктов пропуска и б) – продажу туроператорами путевок на нерегулярные рейсы без уведомления об этом клиентов, в) – более дешевую стоимость турпутевок на нерегулярные рейсы, чем на регулярные.
Стоило ли ради этого совещаться?... Все констатированное и не вызывало сомнений.
Это административный ответ в духе Марии-Антуанетты, или вице-губернатора ВАСИЛЬКОВОЙ. Одна советовала, когда нет хлеба - есть пирожные; другая, если нет больницы в Лазо - ездить лечиться во Владивосток. Участники совещания недовольны (?) дешевыми дополнительными рейсам и принудительно заставляют туристов платить больше на рейсовых маршрутах. Есть пирожные, иными словами.
Речь шла о другом, почему рейсовые автобусы имеют преимущества перед дополнительными? Или так: почему рейсовых такое количество, что совершенно законная (!!!) форма организации перевозки туристов на нерейсовых автобусах оказалась в дискриминации? Причем только в Приморье.
В департаменте по туризму терпеливо объяснили, что нерегулярные автобусные туры в КНР тоже возможны при условии, что едет делегация – раз. И два - с департаментом, а также с АСМАПом согласовано время пересечения границы этим автобусом. (АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков. Но время пересечения границы – не ее компетенция). Ну, хоть какая-то ясность.
И все-таки дополнительные автобусы с обычными туристами очень не нравятся департаменту. Меня там даже спросили: «А почему в непраздничные дни при пустых рейсовых турфирмы организовывают дополнительные автобусы?» То есть создание условий ведения бизнеса для одних в пику другим в краевом департаменте в порядке вещей.
Означает ли это, что истоки конфликтов, а то, что они будут продолжаться, сомнений нет, культивированы в администрации Приморского края? То ли путем бескорыстного создания более благоприятных условий для владельцев регулярных маршрутов? То ли нежеланием влазить в кутерьму с внесением поправок в Соглашение о международных автомобильных перевозках, которое дает преимущество рейсовым автобусам? То ли с тем же нежеланием менять их расписание, поскольку на него завязан и китайский транспорт?
Но ведь замершее строительство приморских пунктов пропуска когда-нибудь закончится. И их пропускная способность будет отвечать нашим потребностям. Где гарантия, что рейсовые автобусы своим количеством не заполнят всю эту потребность? А возможность пересекать границу на личном транспорте не обернется обязанностью пользоваться чьими-то личными маршрутными такси?
Проблема состоявшимся совещанием не разрешена. Она загнана в угол.
Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».
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