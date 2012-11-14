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Жителям Приморского края предложили обсудить проблемы здравоохранения
«В моих ближайших планах - провести серию встреч по вопросам здоровья и здравоохранения с общественностью, и не только медицинской. И в рамках этих встреч для меня важно определить не только проблемы. Хочу услышать и конкретные предложения по их решению. Приглашаю вас к диалогу и выработке совместных действий», - пишет глава региона.
Предложения приморцы могут направлять в блог Владимира Миклушевского: http://miklushevskiy.livejournal.com/.
В своем заявлении губернатор также обозначил приоритетные направления развития системы здравоохранения.
«Одна из важнейших задач - обеспечение доступности и качества получения медицинских услуг населением. Во-первых, очевидно, что главное - это не просто количество больниц, коек, поликлиник, а доступность, качество и своевременность получения необходимой по уровню и компетенции медицинской помощи любому жителю края в любой его точке. Здесь краю нужны новые, оснащенные по современным стандартам автомобили скорой медицинской помощи. Уже в этом году парк автомобилей будет перевооружен в количестве не менее 100 новых автомашин», - подчеркнул Владимир Миклушевский.
Губернатор также отметил, что до конца текущего года и в начале будущего в Приморском крае будет построено 30 новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). До 2015 года планируется построить еще 200, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
«Это должно решить вопрос обеспечения населения центрами, где можно своевременно получить первичную медицинскую помощь. Место размещение ФАПов должно быть продиктовано расчетными и практическими данными расстояния, а также их соответствия нормативам по его доступности для жителей ближайших населенных пунктов. Но и здесь также остро стоит вопрос кадрового обеспечения. Необходимо создать условия, чтобы необходимые специалисты поехали работать в районы. Здесь планируем решать вопрос обеспечения приглашенного медицинского работника служебным жильем. И если нужно - будем строить», - добавил он.
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