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Желания владивостокцев станут исполняться чаще
Городская дума утвердила перечень наказов избирателей на 2015 год
Депутаты Владивостока согласовали с администрацией города перечень наказов избирателей, которые намечены к исполнению в 2015 году. В список вошли 84 пункта, что превышает количество исполненных наказов в 2014 году. Сумма, выделенная на «исполнение желаний» горожан, практически не изменилась и составит 151,27 млн руб. Окончательный перечень принятых к исполнению наказов депутаты утвердили единогласно.
Во вторник, 7 октября, комитет по бюджету, налогам и финансам рассмотрел мотивированное заключение администрации Владивостока на ранее предоставленный депутатами список из более чем 300 наказов избирателей. По словам первого вице-мэра Владивостока Екатерины ХИМИЧ, из этого списка специалистами мэрии было согласовано 84 наказа на общую сумму порядка 151,27 млн руб.
- Мы исходили из двух обстоятельств. Первое – насущная необходимость тех или иных работ. Второе – объем средств на исполнение наказов в 2015 году, утвержденный еще при принятии трехлетнего бюджета, - отметила Екатерина Химич.
- Программа наказов избирателей позволяет комплексно решать проблемы микрорайонов. Если мы говорим о развитии города, то необходим именно комплексный подход, - сказала председатель Думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ.
Окончательный перечень наказов на 2015 год был утвержден на внеочередном заседании Думы Владивостока 8 октября.
- Наказы избирателей традиционно касаются вопросов благоустройства. Речь идет о лестницах, тротуарах, ливневой канализации и так далее, - напомнил заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам Игорь ЛАТЫШЕВ. - Положительное заключение администрацией было дано по 84 наказам – по ним уже определен объем средств, необходимых для их исполнения. Некоторые из наказов были отклонены в связи с тем, что уже выполнены в рамках аварийно-восстановительных работ, а ряд наказов был внесен в план работ по благоустройству на 2016-2017 годы. Общая сумма расходов на наказы в 2015 году сравнима с суммой предыдущего года.
Среди утвержденных наказов избирателей на 2015 год можно выделить такие крупные мероприятия, как устройство пешеходного тротуара с установкой лестницы и наружного освещения по улице Русская, д. 57а для пациентов краевого онкологического диспансера, установка автобусного павильона на остановке общественного транспорта «Диагностический центр», а также снос незаконно возведенного здания кафе «Восток» возле дома № 47в по проспекту Красного Знамени.
- Программа наказов избирателей очень важна для горожан, которые могут указать на «болевые точки» своего микрорайона. На эти пожелания откликаются депутаты и администрация – в последние два года на исполнение наказов из бюджета выделяются очень значимые суммы. Важно, что наказы, которые пока исполнить нельзя, переносятся на будущие годы, - считает депутат Людмила ТАРАН.
Напомним, что перечень наказов избирателей в соответствии с МПА №55 утверждается Думой Владивостока каждый год, перед рассмотрением проекта бюджета. Кроме того, депутаты ежегодно заслушивают отчеты представителей администрации города об исполнении наказов, а также ведут собственный мониторинг хода внесенных в план по наказам работ.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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