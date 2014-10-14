В Приморье женщины овладели думами

Спустя месяц после Единого дня голосования в муниципальных образованиях, где 14 сентября прошли выборы, завершилось формирование новых органов власти.

Учитывая убедительную победу «Единой России» по итогам предвыборной кампании, на старте работы новых дум обошлось без сенсаций: единороссы везде поставили «у руля» своих депутатов, а Спасск-Дальний пополнил список городов и районов Приморья, где органы представительной власти возглавляют женщины.

Как уже сообщал «Золотой Рог», в Уссурийске формирование нового депутатского корпуса обошлось без сенсаций: квалифицированное большинство в думе УГО получила «Единая Россия», а председателем представительного органа в третий раз подряд стал лидер местных единороссов Николай РУДЬ. Отметим, что почти половина, 12 из 26, депутатов работали и в прежнем созыве, а значит, проблем с преемственностью власти в Уссурийске, несмотря на смену главы администрации, возникнуть не должно.

В новой думе Спасска-Дальнего «Единая Россия» также получила квалифицированное большинство, взяв 7 из 11 мест по партийным спискам и обеспечив победу своих кандидатов в 9 из 10 одномандатных округов. Второй по численности фракцией станет КПРФ, у которой в новой думе три места, а ЛДПР досталось лишь одно депутатское кресло. А вот «Справедливая Россия» в этом созыве думы Спасска-Дальнего представлена не будет. Зато можно говорить о наличии внутри «Единой России» солидной группы депутатов от градообразующего «Спасскцемента» - предприятие «делегировало» в представительный орган сразу пятерых сотрудников. А председателем думы нового созыва и главой городского округа Спасск-Дальний в одном лице стала Татьяна ТРУДНЕВА, в течение многих лет возглавлявшая одну из муниципальных аптек. Таким образом, Спасск-Дальний пополнил список городов и районов Приморья, где органы представительной власти возглавляют женщины.

Менее убедительной получилась победа «Единой России» на выборах в Дальнереченске - партия взяла 12 из 19 мест, «недобрав» один мандат до полноценного, квалифицированного большинства. Еще четыре места завоевали самовыдвиженцы, среди которых оказался и скандально известный экс-глава ДГО Михаил ФИЛИПЕНКО. Он, а также еще десять депутатов работали в прошлом созыве думы. Два мандата получила «Справедливая Россия», один - коммунисты, а пост председателя думы и главы городского округа достался единороссу Александру ПАВЛОВУ.

А вот в Октябрьском районе депутатский корпус сформирован исключительно из представителей «Единой России». Депутаты избирались исключительно по одномандатным округам, в которых неизменно побеждали представители «ЕР». Правда, пока районная дума работает в неполном составе - новое голосование по еще одному округу, 14 сентября не состоявшееся из-за выбытия всех зарегистрированных кандидатов, пройдет 23 ноября. Председателем новой думы стал руководитель октябрьского филиала «Примавтодора» Владимир КУЗНЕЦОВ.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.