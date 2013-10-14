www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Кадровый вопрос
Распечатать

Губернатор Приморья уволил директора департамента здравоохранения

14 Октября 2013, 15:32 | Приморье

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 14 октября, освободил от занимаемой должности директора краевого департамента здравоохранения Олега Бубнова.

Напомним, сегодня утром вице-губернатор края Ирина Василькова, которая курирует медицинское направление, доложила Владимиру Миклушевскому о расследовании причин неправильной вакцинации, в результате которой пострадали дети из села Новосысоевка.

«Процедура проведения пробы Манту проводилась с грубыми нарушениями. Был применен сухой туберкулин, который мог применяться только в условиях стационара. Также не было письменного разрешения родителей на проведение проб Манту. В случившемся есть вина медсестры и врача, они отстранены от работы. Возбуждено уголовное дело», - сообщила Губернатору Ирина Василькова.

Также отстранен от работы исполняющий обязанности главного врача по Яковлевском району. Он не сумел взять ситуацию на контроль.

Владимир Миклушевский отметил, что ситуация, сложившаяся в Яковлевском районе – это провал руководства департамента здравоохранения.   

«Организационная работа департамента здравоохранения Приморского края должна быть признана неудовлетворительной. Департамент должен был заниматься и вопросами повышения квалификации медицинского персонала в районе, и организационной работой», - подчеркнул глава региона.

Ранее Владимир Миклушевский взял ситуацию под личный контроль. По его поручению была создана комиссия, которой поручено на месте изучить причины произошедшего.

«Губернатор считает произошедшее чрезвычайным происшествием, виновные в котором должны быть наказаны. Пострадали дети. И мы должны понимать, по чьей халатности это произошло», - отметил пресс-секретарь губернатора Сергей Нехаев.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: увольнение  проба Манту  медицина  происшествия  здоровье  отставка  школы  вакцинация  диагностика 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Псевдоним08:15, 15.10.2013#

    Ну вот и сбылись мои прогнозы. Я еще при назначении на должность Бубнова удивлялся, почему тот согласился променять стабильную должность главврача дальзаводской больницы на нервную и нестабильную должность директора крайздрава. Вот и свершилось то, что рано или позно должно было произойти. А старое место уже наверняка кем-то другим занято. . .

  • Село09:43, 15.10.2013#

    Все эти должности - свадебные генералы. В стране убиты все отрасли, в том числе здравоохранение. Все просто до смешного - нет специалистов профессионалов, хоть укакайся или перевешай всех начальников. Когда миклуха будет болеть и ему ошибочно введут что-нибудь неизвестное, круг замкнется. . . .

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru