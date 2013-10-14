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Губернатор Приморья уволил директора департамента здравоохранения
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 14 октября, освободил от занимаемой должности директора краевого департамента здравоохранения Олега Бубнова.
Напомним, сегодня утром вице-губернатор края Ирина Василькова, которая курирует медицинское направление, доложила Владимиру Миклушевскому о расследовании причин неправильной вакцинации, в результате которой пострадали дети из села Новосысоевка.
«Процедура проведения пробы Манту проводилась с грубыми нарушениями. Был применен сухой туберкулин, который мог применяться только в условиях стационара. Также не было письменного разрешения родителей на проведение проб Манту. В случившемся есть вина медсестры и врача, они отстранены от работы. Возбуждено уголовное дело», - сообщила Губернатору Ирина Василькова.
Также отстранен от работы исполняющий обязанности главного врача по Яковлевском району. Он не сумел взять ситуацию на контроль.
Владимир Миклушевский отметил, что ситуация, сложившаяся в Яковлевском районе – это провал руководства департамента здравоохранения.
«Организационная работа департамента здравоохранения Приморского края должна быть признана неудовлетворительной. Департамент должен был заниматься и вопросами повышения квалификации медицинского персонала в районе, и организационной работой», - подчеркнул глава региона.
Ранее Владимир Миклушевский взял ситуацию под личный контроль. По его поручению была создана комиссия, которой поручено на месте изучить причины произошедшего.
«Губернатор считает произошедшее чрезвычайным происшествием, виновные в котором должны быть наказаны. Пострадали дети. И мы должны понимать, по чьей халатности это произошло», - отметил пресс-секретарь губернатора Сергей Нехаев.
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Комментарии
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Село09:43, 15.10.2013#
Все эти должности - свадебные генералы. В стране убиты все отрасли, в том числе здравоохранение. Все просто до смешного - нет специалистов профессионалов, хоть укакайся или перевешай всех начальников. Когда миклуха будет болеть и ему ошибочно введут что-нибудь неизвестное, круг замкнется. . . .
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Ну вот и сбылись мои прогнозы. Я еще при назначении на должность Бубнова удивлялся, почему тот согласился променять стабильную должность главврача дальзаводской больницы на нервную и нестабильную должность директора крайздрава. Вот и свершилось то, что рано или позно должно было произойти. А старое место уже наверняка кем-то другим занято. . .