Губернатор Приморья уволил директора департамента здравоохранения

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 14 октября, освободил от занимаемой должности директора краевого департамента здравоохранения Олега Бубнова.

Напомним, сегодня утром вице-губернатор края Ирина Василькова, которая курирует медицинское направление, доложила Владимиру Миклушевскому о расследовании причин неправильной вакцинации, в результате которой пострадали дети из села Новосысоевка.

«Процедура проведения пробы Манту проводилась с грубыми нарушениями. Был применен сухой туберкулин, который мог применяться только в условиях стационара. Также не было письменного разрешения родителей на проведение проб Манту. В случившемся есть вина медсестры и врача, они отстранены от работы. Возбуждено уголовное дело», - сообщила Губернатору Ирина Василькова.

Также отстранен от работы исполняющий обязанности главного врача по Яковлевском району. Он не сумел взять ситуацию на контроль.

Владимир Миклушевский отметил, что ситуация, сложившаяся в Яковлевском районе – это провал руководства департамента здравоохранения.

«Организационная работа департамента здравоохранения Приморского края должна быть признана неудовлетворительной. Департамент должен был заниматься и вопросами повышения квалификации медицинского персонала в районе, и организационной работой», - подчеркнул глава региона.

Ранее Владимир Миклушевский взял ситуацию под личный контроль. По его поручению была создана комиссия, которой поручено на месте изучить причины произошедшего.

«Губернатор считает произошедшее чрезвычайным происшествием, виновные в котором должны быть наказаны. Пострадали дети. И мы должны понимать, по чьей халатности это произошло», - отметил пресс-секретарь губернатора Сергей Нехаев.

ZRPRESS.RU, Владивосток.