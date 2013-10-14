В Приморье уволены медработники, по вине которых пострадали дети, проходившие пробу Манту

Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ признал работу краевого департамента здравоохранения неудовлетворительной.

Таковы итоги рабочей встречи главы региона с вице-губернатором Ириной ВАСИЛЬКОВОЙ, сообщает пресс-служба губернатора Приморского края.

«Причина, по которой пострадали дети – аллергическая реакция, - доложила Василькова. - Процедура проведения пробы Манту проводилась с грубыми нарушениями. Специальная комиссия уже закончила работу, сегодня мы предоставим вам акт».

По словам вице-губернатора, по итогам инцидента от работы были отстранены педиатр центральной районной больницы Яковлевского района; медсестра, которая проводила пробы Манту; а также исполняющий обязанности главного врача, поскольку «он не сумел взять ситуацию на контроль».

Выслушав доклад вице-губернатора, глава региона заявил, что организационная работа департамента здравоохранения Приморского края должна быть признана неудовлетворительной. «Сложившаяся ситуация – это провал руководства департамента здравоохранения Приморского края», - считает Владимир Миклушевский.

Напомним, что на прошлой неделе после проведения пробы Манту были госпитализированы 30 школьников из Новосысоевки. По данным Федерального медико-биологического агентства России, дозы препарата, которые получили дети, были превышены в сотни раз.

Ирина ГОРДЕЕВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.