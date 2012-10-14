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Власть Приморского края открылась общественности
Экспертные советы станут связующим звеном между обществом и властью
В Приморье активно формируются принципиально новые демократические институты управления, причем новые не только для края – практика их применения пока не наработана и в России в целом. Речь идет о создании механизмов «Открытого правительства», которое призвано обеспечить прозрачность работы региональных органов власти, их доступность для населения. Не просто, как принято говорить, обратную связь, а действенное участие граждан в экспертизе работы властных структур, оценки ее эффективности. Гражданская инициатива должна получать развитие в реальных делах – решении общественных, экономических и социальных проблем жизни в Приморском крае.
С инициативой создания новых механизмов взаимодействия общества и государства губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ выступил сразу после назначения на должность главы Приморья – в апреле 2012 года. В июне он объявил о начале формирования его важного структурного звена – Общественных экспертных советов (ОЭС).
«Самое плохое, когда власть народ не слышит или только делает вид, что слышит», – выразил свою позицию на встрече с членами рабочей группы, созданной для разработки советов, губернатор Приморья.
В рабочую группу вошли депутаты Законодательного собрания края, известные общественные деятели. Встретившись с ними, Владимир Миклушевский обозначил свое видение будущей структуры, целей и принципов ее работы:
«Должен ли Общественный экспертный совет обслуживать губернатора или общество?! Я считаю, что он должен служить интересам и общества, и власти. Совсем не обязательно, чтобы губернатор возглавлял Экспертный совет. Я вижу три аспекта его деятельности: экспертная оценка, антикоррупционный анализ и оценка регулирующего воздействия. Думаю, Экспертный совет должен работать на общественных началах, то есть бесплатно, поскольку любая оплата – это зависимость, а наш совет должен быть независимым органом».
«Наша задача – организовать общественную дискуссию о том, как государственные органы власти и общественность могут конструктивно сотрудничать и совместно обеспечивать развитие нашего региона. В результате нашей общей работы будут созданы проекты документов, регламентирующих создание и работу экспертных советов, Общественной палаты, других коллегиальных общественных органов», – комментирует суть своей работы председатель рабочей группы Елена ГРИГОРЬЕВА.
Новая модель взаимодействия власти и общества
Основными принципами работы общественных экспертных советов должны стать: доступность информации; прозрачность инициатив власти, персон и процессов; соучастие граждан в принятии решений.
Организация решения проблем ложится на государственные органы власти. Общественная палата определяет приоритетные проблемы, а общественные экспертные советы участвуют в выработке решений.
Площадка для диалога власти и общества
Именно так видит главную задачу общественных экспертных советов рабочая группа. Экспертные советы – это возможность эффективного контроля над государственным регулированием; возможность гражданского общества влиять на власть в принятии экономически и социально эффективных решений; формирования высоких стандартов качества жизни приморцев.
Право инициировать создание экспертных советов дается губернатору и Общественной палате. Они же формулируют тему: либо как задачу, либо как проблему, или как приоритет. Причем губернатор определяет перечень вопросов для обязательного согласования с Общественным экспертным советом.
На Общественный экспертный совет возлагаются оценка регулирующего воздействия, выработка решений рекомендательного характера, экспертиза и оценка ранее принятых решений, консультации для ответственных лиц администрации края.
Особенно стоит отметить, что власти предлагается согласиться с тем, что ОЭС сможет оценивать эффективность деятельности администрации Приморского края, результаты в достижении поставленных целей.
Структурно Общественные экспертные советы взаимодействуют с губернатором края через специально созданный Координационный совет, который формируется из председателей советов.
Лучшие идеи – в жизнь
В конце августа за круглым столом конференц-зала ДВФУ собрались губернатор Приморья Владимир Миклушевский, вице-губернатор Иван МОСТОВИЧ, представители департаментов администрации Приморского края, рабочей группы по формированию Общественных экспертных советов, Общественной палаты Приморского края и других общественных коллегиальных органов и эксперты. Начатая в начале лета работа по формированию новых форм взаимодействия между обществом и государственными органами власти получила продолжение, а дискуссия вышла на новый уровень.
«Как можно улучшить качество работы власти? Прежде всего услышать общественный запрос! Нормальная власть, конечно, этот запрос слышит, потому что для этого есть много способов – социологические исследования, фокус-группы... Но снимая мнение фокус-группы, чаще всего власть ограничивается лишь элементами обратной связи – мы хотим организовать постоянную обратную связь, не зависящую от сиюминутных интересов и запросов чиновников», – пояснил свою позицию Владимир Миклушевский. – Если в фокусе оказываются наиболее социально-чувствительные темы, как, например, резкий неконтролируемый рост цен на продукты питания или топливо, то эти отношения начинают выражаться протестными формами. Однако митинги и пикеты никакого отношения к слову «взаимодействие» не имеют.
Члены рабочей группы по формированию Открытого правительства представили свои предложения по итоговой модели общественных экспертных советов Приморского края.
В итоге было принято решение определить 17 тем, или направлений, для будущих экспертных советов. Пять из них будет курировать лично губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Так, например, в его ведении будет находиться совет по демографической политике. Остальные будут работать под кураторством вице-губернаторов.
При этом советы могут создаваться как по инициативе губернатора, так и по инициативе Общественной палаты. Каждый совет будет состоять из 12 экспертов. Принципиальное новшество будет заключаться в том, что советы будут сформированы независимо от администрации. Шесть членов совета будут выбраны согласно экспертному рейтингу, три человека будут выбраны в ходе проведения общественного рейтинга, и еще три будут внесены губернатором Приморского края.
Экспертные советы в предложенной модели связаны с будущими ключевыми программами развития края, они сформируют основной костяк экспертного корпуса. Предполагается, что одновременно могут создаваться экспертные советы по наиболее важной общественной проблематике. Положение о создании экспертных советов позволяет при необходимости формировать временные экспертные группы.
«Мы предлагаем ввести срок полномочий деятельности совета – не более года. За месяц до прекращения полномочий совет должен представить публичный отчет о своей деятельности. После чего губернатор должен принять решение – пролонгировать деятельность совета либо принять решение о его ротации или о прекращении его деятельности», – рассказала в своем выступлении Марина Баринова.
Представители общественности выразили надежду, что экспертные советы, ставшие основой Открытого правительства, переведут уровень взаимодействия власти и общества на качественно новый и значительно более высокий уровень, сделают саму власть более прозрачной и доступной.
Олег Костин, журнал "Дальневосточный капитал".
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