Аналитики высказывают пять причин, чтобы инвестировать в Приморский край

Уникальное географическое положение предопределило особую роль Приморского края в реализации экономических и стратегических интересов России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Подтверждением тому стал прошедший во Владивостоке саммит стран АТЭС – регион становится все более привлекательным для развития бизнеса и инвестиций.

По оценкам экспертов, темпы развития края сопоставимы с результатами ведущих стран Азиатско-Тихоокеанского региона. А журнал Forbes регулярно оценивает Приморский край и Владивосток, как самые привлекательные в России территории для ведения бизнеса. За последние пять лет Приморский край демонстрирует уверенный рост ключевых экономических показателей, внешнеторговый оборот увеличился в 1,2 раза, объем промышленного производства – в 1,6 раза, инвестиции в основной капитал выросли в 4,7 раза.

Пять причин для инвестиций

Аналитики высказывают, как минимум, пять причин, чтобы инвестировать в Приморский край: здесь сокращены сроки получения разрешительной документации на строительство, этот показатель более чем в два раза ниже, чем в среднем по России; формируется законодательная база в сфере государственно-частного партнерства; инвесторам гарантированы прозрачные правила ведения бизнеса, равный доступ к транспортным и энергоресурсам, к земельным участкам; с каждым инвестором проводится адресная работа по сопровождению проекта; наконец, здесь созданы современные инфраструктурные объекты.

Но фундамент под привлечение инвестиций в Приморье закладывается не на пустом месте. Спектр сложившихся внешнеэкономических связей края представлен 84 странами мира. Иностранный бизнес и бизнес с иностранным участием, успешно осуществляющие свою деятельность в регионе, представлены более чем двумя тысячами компаний.

На Деловом саммите АТЭС Приморский край представил 20 масштабных инвестиционных проектов, отобранных общественными организациями и предпринимателями как наиболее перспективные и имеющие мультипликативный эффект. Большая часть из них, учитывая сложившуюся экономическую направленность региона, перспективы его развития, направлена на развитие портовой и логистической инфраструктуры, малой авиации, судостроения и сельского хозяйства, строительство «Большого Владивостока», технопарков и интегрированной курортной зоны. Таким образом, с проведением саммита АТЭС большое строительство в Приморье не завершится. Похоже, что все только начинается.

По словам губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, наличие или отсутствие инфраструктуры – это критическая точка принятия решения инвестором, а созданная сегодня во Владивостоке инфраструктура позволяет приходить сюда с любым инвестиционным проектом.

Приморье, по расчетам экспертов, целесообразно разделить на три экономические зоны: северную, где может быть сосредоточена высокотехнологичная лесопереработка, среднюю зону – ориентированную в развитии, прежде всего, на сельское хозяйство, и южную – зону индустриальной и сервисной экономики. Это ответ на вопрос, а что ждет Приморский край после саммита АТЭС. «В нашем пакете – десятки инвестиционных проектов, которые широко представлены на Деловом саммите АТЭС, и которые Приморье собирается развивать сразу после его завершения», – говорит губернатор края Владимир Миклушевский.

Развитие продолжается

Приморский край в уже недалекой перспективе имеет шанс получить интегрированный курорт мирового класса, построенный по лучшим международным стандартам, благодаря наличию здесь одной из четырех официально разрешенных в России игорных зон, расположенной в 20 минутах езды от крупнейшего в крае аэропорта. Проект уже находится в стадии реализации, и по замыслу проектировщиков к 2022 году интегрированная развлекательная зона «Приморье» (ИРЗ) станет особым объектом мирового класса, с широким спектром развитой инфраструктуры, включающей в себя отели, конференц-залы, точки розничной торговли и общепита, места проведения международных выступлений, тематические аттракционы и казино. Предполагается, что на территории ИРЗ будет создано несколько комплексных курортов, нацеленных на привлечение иностранных туристов из Азии. Предварительная оценочная стоимость этого мегапроекта составляет 55,5 млрд руб.

– Этот проект должен стать мощнейшим мультипликатором развития, – отмечает Владимир Миклушевский. – Известно, что доходы от туризма зачастую, при правильной организации дела, превышают доходы от торговли углеводородами, и мы намерены идти по этому пути, используя самый передовой опыт.

В ряду девелоперских проектов – строительство нового города «Большой Владивосток». По замыслу проектировщиков, это проект абсолютно новой городской застройки, который позволит задать новые стандарты качества жизни и привлечь россиян на Дальний Восток страны. При строительстве «Большого Владивостока» будут использованы современные энергоэффективные технологии, в новом городе планируется разместить 300 000 человек. Стоимость проекта оценивается в 920 млрд руб.

В стадии реализации находится проект создания в Приморье собственного автомобильного кластера. Во Владивостоке уже действует завод крупноузловой сборки автомобилей южнокорейской компании SsangYong. Дальнейшее его развитие предполагает создание на имеющейся базе производственного комплекса по выпуску японских автомобилей Mazda и Toyota. Здесь же предусматриваются создание парка поставщиков автокомпонентов и организация логистического центра для обработки грузопотоков авто – и компонентных производств. Общая стоимость проекта составит 1,8 млрд руб.

В текущем году в Приморье стартовал проект создания современного судостроительного комплекса стоимостью 111 млрд руб. Комплекс будет способен строить крупнотоннажные суда, в том числе – ледового класса, а также изготавливать конструкции для шельфовых платформ.

Мощное развитие может получить традиционная для Приморского края транспортная и портовая инфраструктура, подготовлена целая серия проектов строительства в действующих и вновь создаваемых портах новых перегрузочных комплексов. Ожидается, начиная с 2014 года, строительство зернового и контейнерного перегрузочного комплекса в бухте Славянка, мощностью от 3 до 5 млн тонн в год для приема зерновых грузов с железнодорожного транспорта, краткосрочного хранения на складе и отгрузки на морской транспорт. Стоимость проекта оценивается в 1,9 млрд руб. Там же возможно строительство специализированного угольного комплекса мощностью от 2,5 млн т (на первом этапе) до 8,5 млн т (на втором этапе), чьи услуги будут ориентированы на всех экспортеров угля. Его стоимость составляет 5,3 млрд руб.

Еще один глубоководный зерновой терминал, стоимостью 7,3 млрд руб. и мощностью до 4 млн тонн зерна в год, может быть построен в одной из бухт Уссурийского залива. В рамках этого проекта предполагается создание мощностей по хранению до 100 тыс. тонн зерна и причала с возможностью одновременной загрузки двух и более судов.

На перевалку угля ориентирован проект модернизации интермодального «Терминала Астафьева» в г. Находка инвестиционной стоимостью 2,3 млрд руб. Уже в первом квартале 2014 года «Терминал Астафьева» планирует выйти на перевалку 3 млн тонн угля ежегодно, а к 2015 году она должна составить 6 млн тонн в год.

В южной части Приморского края в бухте Троица начнется реализация проекта по строительству международного перегрузочного комплекса «Троица» – транспортного хаба стоимостью 30 млрд руб. Проект предполагает расширение существующего порта до уровня логистического центра, позволяющего осуществлять мультимодальные перевозки грузов с участием морского, железнодорожного и автомобильного транспорта, и вывод его в перспективе в пятерку крупнейших российских портов. Так же положительно оценивается перспектива создания Технопарка, который может стать площадкой для развития бизнеса в сферах деревообработки, сборки автомобилей, легкой промышленности, торговли и сектора услуг с общим оборотом не менее $2 млрд. Стоимость проекта оценивается в 140 млрд руб.

В сельскохозяйственной сфере в Приморском крае стартовал проект строительства инновационного агрокомплекса «Зелёные листья» стоимостью 3,8 млрд руб., который до 2015 года предусматривает строительство мегафермы по производству молока по инновационным технологиям, переработку риса, собственное кормопроизводство, замкнутый производственный цикл и полную энергоавтономность.

Наличие в крае нефтегазотранспортной инфраструктуры, представленной двумя трубопроводными системами – нефтепровод ВСТО и газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток», а также реализация в будущем проекта строительства ГТС «Якутск-Хабаровск-Владивосток» предоставили Приморскому краю возможность для создания на его территории новой нефтегазохимической отрасли. Инвестиционный потенциал этих проектов огромен, как и инвестиционная отдача от них.

Рядом с незамерзающим Восточным портом разместится нефтехимический комплекс стоимостью 173,2 млрд руб., основным профилем производства которого станут полиэтилен, полипропилен и другие продукты нефтехимии. Спектр применения этой продукции достаточно широк, что в перспективе позволит создать здесь большой перечень предприятий по производству труб, полимерных пленок, изделий для медицины и автопрома, шин и резинотехнических изделий, термопластика и других продуктов. Известно, что только из полипропилена можно производить до 400 видов товарной номенклатуры для автомобилестроительной отрасли.

В стадии инвестиционной оценки находится проект строительства в крае газохимического завода, прорабатывается проект строительства в районе г. Владивостока завода по сжижению природного газа производительностью не менее 10 млн тонн СПГ.

Все углеводородные проекты поддерживаются соседними странами АТР, заинтересованными в получении российского сырья и продуктов нефтегазохимии. В частности, в них активно заинтересованы Япония и Республика Корея, которые неоднократно высказывали свою поддержку на разных уровнях, как в подготовке проектных решений, так и в финансировании проектов.

Крупные инвестпроекты будут сопровождаться созданием дополнительной энергетической инфраструктуры. Крупнейшими проектами в этой области станут ТЭЦ Восточная стоимостью 10,2 млрд руб. и Уссурийская ТЭЦ. Оба проекта призваны обеспечить надежное электроснабжение юга Приморья.

Приглашение к партнерству

– По социологическим оценкам, способность людей, которые готовы в Приморском крае заниматься бизнесом и предпринимательством, примерно такая же, как в Соединенных Штатах Америки, и это хороший, главный, наверное, потенциал, который мы сегодня имеем, хотим в полной мере использовать, – отмечает Владимир Миклушевский. – Будущее Приморского края – это высокотехнологичные производства, а для этого нужны подготовленные люди, чему в полной мере будет способствовать мультипроект создания Дальневосточного федерального университета. Так что я не вижу серьезных препятствий для инвестиций в Приморский край и считаю, что для этого у нас достаточно большие перспективы и возможности.

В ходе Делового саммита АТЭС администрация края вела активные переговоры с потенциальными инвесторами, результатом которых стали конкретные соглашения о сотрудничестве. Они подписаны с ведущими инвестиционными институтами развития – Внешэкономбанком, Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Фонд создан в июне 2011 года с капитализацией в размере $ 10 млрд. Эти деньги выделены российским правительством для доходных инвестиций в капитал компаний на принципах соинвестирования. Это означает, что РФПИ напрямую входит в капитал компаний, привлекая и других инвестиционных партнеров, взнос которых должен составлять не менее вклада самого Фонда.

Эти возможности могут серьезно пригодиться приморским компаниям. Помимо этого, по словам Владимира Миклушевского, Фонд может стать хорошим партнером и с точки зрения методологического сопровождения работы региональной власти по привлечению в край инвестиций, с его участием в Приморье формируется новая структура – Агентство по привлечению инвестиций.

«Для нас это знаковое соглашение. Мы верим в то, что Приморский край является одним из главных регионов по возможности привлечения инвестиций, – подчеркнул в ходе подписания документа генеральный директор РФПИ Кирилл ДМИТРИЕВ. – Встречаясь со многими инвесторами во время саммита, мы слышим, что регион очень интересен и перспективен. Инвесторы верят, что Владимир Миклушевский и его команда создадут приятные и комфортные условия для них».

Днем позже губернатор Приморского края подписал еще одно знаковое соглашение о сотрудничестве с Российской корпорацией «Внешэкономбанк» (ВЭБ), которая является материнской компанией для Фонда прямых инвестиций и Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона. Как сказал в ходе подписания документа председатель ВЭБа Владимир ДМИТРИЕВ, банк готов участвовать в реализации приморских проектов не только в экономике, но и в социальной сфере.

«Сегодня для нас первоочередные задачи – это массовое дорожное и жилищное строительство на территории Приморского края», – подчеркнул Владимир Миклушевский и предложил председателю Внешэкономбанка Владимиру Дмитриеву рассмотреть возможность участия в проекте по строительству четырехполосной дороги Владивосток-Находка (предполагаемая стоимость проекта – 30 млрд руб.). Говоря о проекте, губернатор особо отметил, что эта магистраль крайне необходима региону, поскольку открывает путь проектам развития южного Приморья – строительству нефтехимических производств, развитию портовых мощностей Восточного и Находки и т.д.

И эти договоренности с крупнейшим банком страны также сразу же были поддержаны конкретным проектом. Генеральный директор Фонда развития Дальнего Востока и Байкальского региона (100-% собственность ВЭБа) Геннадий АЛЕКСЕЕВ подписал соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта в сельскохозяйственной отрасли с группой компаний «Зеленые листья».

В рамках Делового саммита АТЭС прошли встречи губернатора края с рядом иностранных инвесторов и банков. Так, по сообщению пресс-службы Приморского края, Владимир Миклушевский и представитель руководства крупнейшего банка Японии «Бэнк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей, Лтд.» Кураичи Муннэо пописали меморандум о взаимодействии.

«От Токио до Владивостока можно долететь всего за два часа. К тому же на территории вокруг Приморья проживает более 400 миллионов человек. Здесь очень хорошие перспективы для ведения бизнеса, – отметил в ходе подписания документа Кураичи Муннэо. – И то, что сегодня во Владивостоке открывают свои представительства такие японские корпорации как Tоyota и Mazda, для нас хороший знак».

Обращает на себя внимание и соглашение с международной инвестиционной компанией Нью Эйдж Капитал Партнерз (ЗАО «Александр Хаус»), которое будет способствовать реализации в крае, можно сказать, мегапроекта. Председатель совета директоров инвестиционной компании Салават РЕЗБАЕВ представил на Деловом саммите АТЭС сразу три проекта – строительство нового города «Большой Владивосток», создание международного перегрузочного комплекса «Троица» и Технопарка в бухте Троица.

«Приморье в целом является стратегическим коридором для России и важнейшим транзитным коридором в Китай. Проект по созданию международного перегрузочного комплекса «Троица» предполагает расширение существующего порта до уровня логистического центра, и мы будем его поддерживать», – заявил губернатор при подписании соглашения.

Подводят итог работы приморской делегации на Деловом саммите АТЭС, Владимир Миклушевский признался журналистам, что очень рассчитывает на то, что системная работа администрации края по привлечению инвесторов даст результаты в самой ближайшей перспективе, и выразил уверенность в том, что край максимально использует открывшиеся перед ним возможности.

Надежда Воронцова, журнал "Дальневосточный капитал".