Рабочим ГК "Бор" после встречи с Шуваловым выплачены долги по зарплате

Рабочим горно-химического комбината "Бор" в Приморье полностью погашена задолженность по зарплате после визита первого вице-премьера правительства РФ Игоря Шувалова в Дальнегорск, сообщает корреспондент РИА Новости.

Комбинат "Бор" - градообразующее предприятие Дальнегорска - работает на базе уникального месторождения боросиликатных руд, в настоящее время это единственное эксплуатируемое борное месторождение в России. Значительная часть борсодержащей продукции комбината "Бор" поставляется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

В последние два года на предприятии регулярно задерживают зарплату. Часть работников комбината несколько раз приостанавливала работу из-за долга. С долгами по зарплате на комбинате неоднократно разбиралась прокуратура.

Доведенные до отчаяния работники "Бора" стали требовать национализации предприятия. С этой просьбой они обратились к первому вице-премьеру Игорю Шувалову, посетившему комбинат в начале октября. Рабочие также сообщили, что получают не более 12 тысяч рублей в месяц, что предприятию требуется техническое перевооружение и что для работы им не хватает сырья.

"Если собственники порядок на предприятии не наведут, мы вместе с губернатором будем действовать так же, как в Светлогорье... Рабочие "Бора" ставят вопрос о национализации предприятия, но это будет неправильно. Мы готовы помочь кредитами, и Банк Развития для этого и создан. Необходимо, чтобы предприятие работало эффективно, а для этого будем "работать" с собственником", - отметил первый зампредправительства.

Шувалов добавил, что в следующем году по программе поддержки моногородов финансовая помощь будет оказана 50 городам, Дальнегорск в их числе.

"Правительство поддержит Дальнегорск в рамках программ по развитию малого и среднего предпринимательства, а также выделит дополнительные средства на финансирование программ по модернизации ЖКХ", - сообщил Шувалов.