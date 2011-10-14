Партизанский и Лазовский районы ждут визита губернатора Сергея Дарькина

Продолжаются рабочие поездки губернатора Сергея Дарькина по Приморскому краю. 13 октября он посетит город Партизанск, а также Партизанский и Лазовский районы.

В Партизанске Сергей Дарькин побывает в поликлинике МУЗ «Детская городская больница». Кроме того, в графике поездки также запланированы встречи с жителями города, сел Сергеевка и Лазо.

Помимо этого, в программе поездки - вручение свидетельств на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской местности.