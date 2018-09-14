Кандидат в губернаторы Приморья Андрей Ищенко ищет жену

Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции Ищенко и экс-кандидата в президенты РФ Павла Грудинина

Кандидат в губернаторы Приморья, депутат ЗС ПК Андрей ИЩЕНКО впервые прокомментировал свое семейное положение. Вопрос о том, кто станет первой леди Приморья в случае победы Ищенко, на сегодня открыт, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции Ищенко и экс-кандидата в президенты РФ Павла ГРУДИНИНА.

По словам приморского политика, он развелся с супругой Светланой в конце 2017 года. Имущество супругов было разделено в соответствии с брачным договором. В настоящее время Ищенко свободен.

- Но при этом я не пускаюсь во все тяжкие, как мне это иногда пытаются приписать, - добавил Ищенко.

Парламентарий попросил корреспондента "Золотого Рога" написать заметку о том, что он ищет жену, что было сделано в течение 10 минут. Таким образом, у жительниц Приморья есть шанс удачно выйти замуж.