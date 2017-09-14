Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Владимир Миклушевский рассказал о переданной президентом зеленой папке
Губернатор Приморья в эфире передачи «Блиц. Владимир Миклушевский» на телеканале ГТРК «Владивосток» озвучил, что было в зеленой папке, которую Президент РФ Владимир Путин передал ему во время двусторонней встречи во время ВЭФ-2017.
По словам губернатора, президент передал для исполнения обращения приморцев, которые поступили во время «Прямой линии с Владимиром Путиным».
«Не все вопросы смогли прозвучать в эфире в силу ограниченности времени, но решать их нужно в любом случае. Президент передал их мне. Людей волнуют вопросы по ремонту дорог, строительству детских садов, обеспечению жильем детей-сирот и другие», – подчеркнул Владимир Миклушевский.
Глава региона акцентировал внимание, что по каждому обращению в Приморье уже началась работа.
«Я уже дал поручения профильным вице-губернаторам, мэрам городов и главам районов. Вопросов много, но их нужно решать. О результатах, конечно же, будем докладывать Президенту и информировать общественность», – заявил Губернатор.
Так, например, жители села Нижние Лужки Чугуевского района пожаловались Президенту на бездействие местной администрации – «река опять вышла из берегов, когда сделают русло, администрация ничего не делает», написали они. Школьники из Уссурийского городского округа рассказали, что в селе Долины, где они проживают, нет интернета. По этим и другим обращениям жителей Приморья уже начата работа.
Во время двусторонней встречи с Президентом Владимир Миклушевский также обратился с просьбой к главе государства о дополнительном финансировании из федерального бюджета на проведение противопаводковых мероприятий, создание центра протонной медицины, а также сохранение объектов культурного наследия в составе комплекса фортификационных сооружений Владивостокской крепости.
По словам губернатора, все три инициативы одобрены и уже подписаны Владимиром Путиным.
Отметим, в список поручений, данных по итогам «Прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным, также включён вопрос экологического состояния Находки. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам и при необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.
Напомним, программа «Блиц. Владимир Миклушевский» выходит во вторую субботу каждого месяца на телеканале «Россия-1». В режиме «1 минута на ответ» глава региона отвечает на самые острые, злободневные и важные вопросы, касающиеся всех сфер жизни Приморского края. В эфир передача выйдет в субботу, 16 сентября, в 9.30. Повтор программы можно посмотреть в воскресенье, 17 сентября, на телеканале «Россия 24» в 13.30.
Новости тематики
- Директора пошли на "выход"
- На Колыме запустят мобильное приложение "Открытое правительство"
- Владимир Миклушевский рассказал о переданной президентом зеленой папке
- Полпреда Юрия Трутнева на мероприятиях ВЭФ назвали "огромным ресурсом" и "гарантом"
- Для бизнеса в Приморье все еще прохладно
- Уходящие депутаты Владивостока оставят себе в наследство Общественный совет при думе города
- Путин проведет в Приморском крае четыре дня
- В "дело Пушкарева" включат произведения Шварц
- Советник Президента Российской Федерации дал поручение губернатору Приморского края
- Президент приветствовал участников и гостей ВЭФ
Новости раздела
- В Приморье оргвыводы делаются на стройке
- Политика закрытых дверей
- Директора пошли на "выход"
- Андрей Тарасенко уволил своего заместителя за несоответствие
- Василий Усольцев: Мы ремонтируем наиболее востребованные участки
- Новым вице-губернатором Приморья стала женщина
- На Колыме запустят мобильное приложение "Открытое правительство"
- "Это любопытное назначение"
- Высокоотставленное лицо
- Новый глава Приморья: "Пушкарёв - мужик грамотный!"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Андрей Тарасенко уволил своего заместителя за несоответствие
- Директора пошли на "выход"
- Банки готовы инвестировать в приморские компании
- Методом выбивания добывают себе квартиры обманутые дольщики Хабаровского края
- Развитие транспортного потенциала острова Большой Уссурийский поможет региону
- Владивосток в управляемом заносе
- Экспедиция в "Бутугычаг": прививка от беспамятства
- Дрейф в штиль. Куда идет дальневосточный бизнес
- Сахалину прописали СПГ
- Режим Свободного порта Владивосток в аэропорту "Сокол" в Магадане упростит работу с инвесторами