Владимир Миклушевский рассказал о переданной президентом зеленой папке

Губернатор Приморья в эфире передачи «Блиц. Владимир Миклушевский» на телеканале ГТРК «Владивосток» озвучил, что было в зеленой папке, которую Президент РФ Владимир Путин передал ему во время двусторонней встречи во время ВЭФ-2017.

По словам губернатора, президент передал для исполнения обращения приморцев, которые поступили во время «Прямой линии с Владимиром Путиным».

«Не все вопросы смогли прозвучать в эфире в силу ограниченности времени, но решать их нужно в любом случае. Президент передал их мне. Людей волнуют вопросы по ремонту дорог, строительству детских садов, обеспечению жильем детей-сирот и другие», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Глава региона акцентировал внимание, что по каждому обращению в Приморье уже началась работа.

«Я уже дал поручения профильным вице-губернаторам, мэрам городов и главам районов. Вопросов много, но их нужно решать. О результатах, конечно же, будем докладывать Президенту и информировать общественность», – заявил Губернатор.

Так, например, жители села Нижние Лужки Чугуевского района пожаловались Президенту на бездействие местной администрации – «река опять вышла из берегов, когда сделают русло, администрация ничего не делает», написали они. Школьники из Уссурийского городского округа рассказали, что в селе Долины, где они проживают, нет интернета. По этим и другим обращениям жителей Приморья уже начата работа.

Во время двусторонней встречи с Президентом Владимир Миклушевский также обратился с просьбой к главе государства о дополнительном финансировании из федерального бюджета на проведение противопаводковых мероприятий, создание центра протонной медицины, а также сохранение объектов культурного наследия в составе комплекса фортификационных сооружений Владивостокской крепости.

По словам губернатора, все три инициативы одобрены и уже подписаны Владимиром Путиным.

Отметим, в список поручений, данных по итогам «Прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным, также включён вопрос экологического состояния Находки. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам и при необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.

Напомним, программа «Блиц. Владимир Миклушевский» выходит во вторую субботу каждого месяца на телеканале «Россия-1». В режиме «1 минута на ответ» глава региона отвечает на самые острые, злободневные и важные вопросы, касающиеся всех сфер жизни Приморского края. В эфир передача выйдет в субботу, 16 сентября, в 9.30. Повтор программы можно посмотреть в воскресенье, 17 сентября, на телеканале «Россия 24» в 13.30.