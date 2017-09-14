www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 57.76 р. 100 JPY: 50.79 р.
EUR: 68.29 р. 10 CNY: 87.05 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Владимир Миклушевский рассказал о переданной президентом зеленой папке

14 Сентября 2017, 13:10 | Приморье

Губернатор Приморья в эфире передачи «Блиц. Владимир Миклушевский» на телеканале ГТРК «Владивосток» озвучил, что было в зеленой папке, которую Президент РФ Владимир Путин передал ему во время двусторонней встречи во время ВЭФ-2017.

По словам губернатора, президент передал для исполнения обращения приморцев, которые поступили во время «Прямой линии с Владимиром Путиным».

«Не все вопросы смогли прозвучать в эфире в силу ограниченности времени, но решать их нужно в любом случае. Президент передал их мне. Людей волнуют вопросы по ремонту дорог, строительству детских садов, обеспечению жильем детей-сирот и другие», – подчеркнул Владимир Миклушевский.

Глава региона акцентировал внимание, что по каждому обращению в Приморье уже началась работа.

«Я уже дал поручения профильным вице-губернаторам, мэрам городов и главам районов. Вопросов много, но их нужно решать. О результатах, конечно же, будем докладывать Президенту и информировать общественность», – заявил Губернатор.

Так, например, жители села Нижние Лужки Чугуевского района пожаловались Президенту на бездействие местной администрации – «река опять вышла из берегов, когда сделают русло, администрация ничего не делает», написали они. Школьники из Уссурийского городского округа рассказали, что в селе Долины, где они проживают, нет интернета. По этим и другим обращениям жителей Приморья уже начата работа.

Во время двусторонней встречи с Президентом Владимир Миклушевский также обратился с просьбой к главе государства о дополнительном финансировании из федерального бюджета на проведение противопаводковых мероприятий, создание центра протонной медицины, а также сохранение объектов культурного наследия в составе комплекса фортификационных сооружений Владивостокской крепости.

По словам губернатора, все три инициативы одобрены и уже подписаны Владимиром Путиным.

Отметим, в список поручений, данных по итогам «Прямой линии» с Президентом России Владимиром Путиным, также включён вопрос экологического состояния Находки. Глава государства поручил Генпрокуратуре и Минприроды до 1 августа 2017 года принять меры для приведения работы порта Находки в соответствие экологическим нормам и при необходимости представить предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации.

Напомним, программа «Блиц. Владимир Миклушевский» выходит во вторую субботу каждого месяца на телеканале «Россия-1». В режиме «1 минута на ответ» глава региона отвечает на самые острые, злободневные и важные вопросы, касающиеся всех сфер жизни Приморского края. В эфир передача выйдет в субботу, 16 сентября, в 9.30. Повтор программы можно посмотреть в воскресенье, 17 сентября, на телеканале «Россия 24» в 13.30.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: миклушевский  экология  Путин  уголь 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru