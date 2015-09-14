"Большую четверку" партий в Приморье попросили подвинуться

Последний перед федеральным избирательным циклом Единый день голосования в Приморском крае обозначил противоречивые тенденции. «Единая Россия» ожидаемо взяла большинство мандатов почти во всех районах Приморья, обеспечив большинство в представительных органах сельских территорий. Однако главным итогом 13 сентября стало прохождение в местные думы сразу трех непарламентских партий, которые таким образом облегчили себе участие в выборах Законодательного Собрания в 2016 году, пишет деловая газета "Золотой Рог".

По данным Избирательной комиссии Приморского края, средняя явка на муниципальных выборах-2015 в крае составила около 32. Наиболее активными оказались жители Спасского, Анучинского, Яковлевского, Дальнереченского и Октябрьского районов.

Напомним, что в семи из девяти районов края, где 13 сентября избирали местные думы, выборы проводились исключительно по одномандатным округам. Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», выставить кандидатов на каждый округ оказалась способна только «Единая Россия» и в отдельных районах - КПРФ, в то время как остальные партии концентрировали силы на определенных территориях, в остальных же районах выставляя по два-три кандидата. В итоге «ЕР» одержала уверенную победу в шести из девяти территорий. Так, в Ханкайском и Чугуевском районах единороссы взяли 13 из 15 мест, в Шкотовском - 11 из 15, в Черниговском - 10 из 15. В Михайловском районе у партии - ровно половина мест в думе, однако «докомплектоваться» до квалифицированного большинства партия может за счет самовыдвиженцев, коих в думу прошло сразу шесть. Также «ЕР» получит контроль над думой в Кировском районе.

Зато в Анучинском районе, по предварительным данным, девять из 15 мандатов в новой думе получат кандидаты от КПРФ, в то время как «Единая Россия» провела в думу лишь трех депутатов. Таким образом, еще один район в центральном Приморье переходит под контроль «красных». В то же время, в соседнем Яковлевском районе коммунисты потерпели поражение на выборах глав и муниципалитетов в сельских поселениях. Таким образом, нижний уровень местного самоуправления в районе остался в руках единороссов.

В двух районах, где на выборах присутствовали партсписки, результат «Единой России» тоже оказался весьма скромным. В Пожарском районе по партийным спискам в думу прошли все пять участвовавших в выборах партий - «большая четверка» и «Родина», получившая таким образом льготу на региональных выборах-2016. Здесь «Единая Россия» получила чуть менее половины (49,13%) голосов, вторыми с 19,69% оказались коммунисты. ЛДПР и «Справедливая Россия» финишировали «ноздря в ноздрю» (чуть менее 10%), а «Родина» взяла 5,46% голосов. Впрочем, большинство в новой думе за счет победы в большинстве одномандатных округов все же получит «Единая Россия».

В Спасском районе, о ситуации в котором «Золотой Рог» писал в предыдущем номере, результаты голосования и вовсе оказались сенсационными, причем вовсе не из-за низкого процента «Единой России» (39,69%). Во-первых, преодолеть проходной барьер здесь не смогли ЛДПР и «Справедливая Россия». Во-вторых, второе место досталось «Партии дела» во главе с экс-спикером районной думы Всеволодом ИЮ. Также в новой думе будут представлены КПРФ, «Коммунисты России», «Партия пенсионеров за справедливость» и «Родина». «Партия дела» и «Коммунисты России» благодаря успешному выступлению в Спасском районе получат право выдвигать своих кандидатов в Законодательное Собрание без сбора подписей.

Добавим, что, по сведениям газеты «Золотой Рог», в канун выборов представительная «делегация» силовиков посетила Спасский район, откуда наряду с Надеждинским районом поступала информация о подозрительно активном досрочном голосовании.

ДОСЬЕ «ЗР»:

Правом выдвигать кандидатов в региональный парламент без сбора подписей на данный момент пользуется «Большая четверка» думских партий, партия «Яблоко», а также «российская партия пенсионеров за справедливость», которая в мае провела депутата в думу Дальнереченского района. Если итоги выборов 13 сентября не будут оспорены или отменены, количество партий, имеющих льготу на выборах в ЗС ПК, возрастет до девяти.

Что касается выборов глав поселений, то подавляющее большинство победителей представляло «Единую Россию». Единороссы победили на выборах в таких крупных поселениях, как Кавалерово, Кировский, Горные ключи, Вольно-Надеждинское, Раздольное, Пограничный, Славянка. Коммунисты могут похвастать победой своего кандидата на выборах главы Черниговки, а ЛДПР - на выборах главы в селе Лазо. Выборы главы Лучегорска выиграл главный инженер одного из управлений ЛуТЭКа Владимир КОЗАК, который шел в порядке самовыдвижения, причем для победы ему хватило всего четверти голосов.

Добавим, что в некоторых поселениях намеченное на 13 сентября голосование было отложено до ноября текущего года из-за того, что в списке претендентов к началу сентября остался всего один человек. Подобная ситуация сложилась в Реттиховском сельском поселении Черниговского района и Новонежинском сельском поселении Шкотовского района. В связи с нехваткой кандидатов на ноябрь также были перенесены выборы муниципальных комитетов в трех сельских поселениях края.