www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.21 р. 100 JPY: 55.39 р.
EUR: 72.68 р. 10 CNY: 93.31 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Распечатать

Губернатор Приморья Сергей Дарькин в рейтинге самых богатых чиновников России

14 Сентября 2011, 11:42 | Приморье

Губернатор Приморья Сергей Дарькин находится на шестом месте в рейтинге журнала Forbes «Власть и деньги». В прошлом году Сергей Дарькин занимал 14 позицию этого же рейтинга Forbes.

В данном рейтинге чиновники и государственные функционеры распределены по семейному доходу за 2010 год, согласно представленным декларациям. Ранее проект «Дальневосточные рейтинги» уже поставил губернатора Приморского края на первое место по уровню семейного дохода среди дальневосточных чиновников, пишет "Дейта.ru".

На федеральном уровне в десятку Forbes «Власть и деньги» вошли только два губернатора – Сергей Дарькин и недавно назначенный губернатором Тульской области Владимир Груздев, крупный бизнесмен, основатель сети «Седьмой континент». Остальные фигуры топ–листа — депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.

Напомним, что задекларированный совокупный доход Сергея Дарькина и его супруги Ларисы Белобровой — 1,076 млрд рублей. В прошлом году семья Дарькина и Белобровой задекларировала 543 миллиона рублей.

Основа семейного благосостояния — доходы жены. За год ее доходы выросли вдвое. Сам губернатор в прошлом году заработал в 357 раз меньше супруги – 3,493 млн рублей.

По оценка экспертов Forbes «Власть и деньги» доход Дарькина больше, чем задекларировали Игорь Шувалов (383 млн. руб.), Андрей Крайний (108 млн. руб.) и Анатолий Чубайс (233 млн. руб.) вместе взятые.

Мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который в прошлом году попал в список Forbes с доходом 5,1 млрд рублей в новый рейтинг «Власть и деньги» не вошел.

Автор: РИА "Дейта.ru"
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru