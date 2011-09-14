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Губернатор Приморья Сергей Дарькин в рейтинге самых богатых чиновников России
Губернатор Приморья Сергей Дарькин находится на шестом месте в рейтинге журнала Forbes «Власть и деньги». В прошлом году Сергей Дарькин занимал 14 позицию этого же рейтинга Forbes.
В данном рейтинге чиновники и государственные функционеры распределены по семейному доходу за 2010 год, согласно представленным декларациям. Ранее проект «Дальневосточные рейтинги» уже поставил губернатора Приморского края на первое место по уровню семейного дохода среди дальневосточных чиновников, пишет "Дейта.ru".
На федеральном уровне в десятку Forbes «Власть и деньги» вошли только два губернатора – Сергей Дарькин и недавно назначенный губернатором Тульской области Владимир Груздев, крупный бизнесмен, основатель сети «Седьмой континент». Остальные фигуры топ–листа — депутаты Госдумы и члены Совета Федерации.
Напомним, что задекларированный совокупный доход Сергея Дарькина и его супруги Ларисы Белобровой — 1,076 млрд рублей. В прошлом году семья Дарькина и Белобровой задекларировала 543 миллиона рублей.
Основа семейного благосостояния — доходы жены. За год ее доходы выросли вдвое. Сам губернатор в прошлом году заработал в 357 раз меньше супруги – 3,493 млн рублей.
По оценка экспертов Forbes «Власть и деньги» доход Дарькина больше, чем задекларировали Игорь Шувалов (383 млн. руб.), Андрей Крайний (108 млн. руб.) и Анатолий Чубайс (233 млн. руб.) вместе взятые.
Мэр Владивостока Игорь Пушкарев, который в прошлом году попал в список Forbes с доходом 5,1 млрд рублей в новый рейтинг «Власть и деньги» не вошел.
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