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По числу иностранцев Приморье может сравниться только с Москвой
В крае сегодня представлены 129 наций и национальностей, создано 59 общественных организаций и диаспор, объединяющих людей по национальному признаку.
Иммиграционный поток включает граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Молдовы. Сегодня по числу прибывающих иностранцев Приморье может сравниться только с Москвой и Московской областью.
Эти данные озвучены на научно-практическом семинаре «Этническая политика и невоенные аспекты безопасности», прошедшем во Владивостоке. Ученые из КНР, Польши, Испании, профильного института ДВО РАН, Дальневосточного Федерального университета делились своим видением межэтнического взаимодействия и обеспечения безопасности.
- Слово «безопасность» неслучайно вынесено в заглавие обсуждения, - сказал автор книги по межнациональному сотрудничеству, преподаватель Дальневосточного федерального университета Анатолий КУЗНЕЦОВ. - Необходимо рассматривать не только сиюминутные вероятности, но и те, которые могут проявиться завтра или через год. Оснований для серьезных трений на национальной почве не будет до тех пор, пока ситуация будет профилактироваться и прогнозироваться.
Мигрантам нужен центр помощи и желателен центр культуры. Сегодня во Владивостоке идет речь о создании «Дома народов и национальностей» и о выделении земли под строительство мечети.
Существует необходимость и в центре помощи трудовым мигрантам. При этом вопрос его открытия уже рассмотрен Федерацией независимых профсоюзов России, и важность защиты прав трудовых мигрантов обсуждена на семинаре международной охраны труда (МОТ) во Владивостоке, сообщает PrimaMedia.
Согласно данным, предоставленным Викторией АГАФОНОВОЙ - сотрудником Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Приморскому краю (Приморскстат), с 2007 года наблюдается увеличение миграционного потока иностранных граждан из Узбекистана. При этом если в 2007, 2008, 2009 годах численность граждан Узбекистана, привлекаемых на работу в крае, составляла 3023, 7006, 10832 человек, соответственно, то уже за 1 полугодие 2011 года она значительно увеличилась благодаря прибытию 29243 граждан Узбекистана. Этот мощный миграционный поток 2011 года был отмечен Управлением Федеральной миграционной службы (УФМС) России по Приморскому краю.
Как оказалось, работники-мигранты из Узбекистана, убирающие улицы Владивостока, по большому счету представлены мужчинами, приехавшими на заработки для обеспечения своих семей. Из беседы с ними стало ясно, что их трудовые права соблюдены. Как рассказал 42-летний Абдуло ЖУРАБЕКОВ, любящий муж и отец трех детей: «Мне очень нравится во Владивостоке. Заработная плата приходит без задержек. Я живу в общежитии и у меня есть временный медицинский полис. Моя семья живет в Узбекистане. С родными я связываюсь по телефону. В свободное время отдыхаю, гуляю».
Доволен работой и 45-летний Имон САЛИМОВ, также добропорядочный семьянин: «Дома в Узбекистане у меня есть жена, 20-летний сын и 19-летняя дочь. Звоню им часто. А здесь я служил в армии во времена Союза и поэтому знаю русский язык. Работаю по контракту, заключенному на один год. Зарплату платят без задержек, у меня есть медицинский полис».
Однако, как оказалось, мигрантам некуда обратиться по жизненным вопросам. Оба наши собеседника отметили, что «по всем вопросам, включая юридические и информационные, мы обращаемся только к своим работодателям».
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