Итоги праймериз отменены в двух приморских городах

Лидер «Единой России», премьер-министр РФ Владимир ПУТИН отменил результаты праймериз партии и ОНФ по выдвижению депутатов в Госдуму в Артеме и Находке.

Во время визита во Владивосток в ходе встречи с приморцами в общественной приемной парии к Путину обратился депутат гордумы Владивостока и руководитель местной ассоциации рыбаков Георгий МАРТЫНОВ, который сообщил, что, по его мнению, результаты праймериз в Артеме и Находке были сфальсифицированы.

Председатель правительства заметил, что правила самой партии позволяют ему единоличным решением отменить результаты праймериз, а окончательные списки сформировать вместе с вами (Георгием Мартыновым, надо полагать, - Прим. «ЗР») и коллегами.

В результате лидеры праймериз на утвердившей его результаты XIX краевой партконференции поменялись местами в списке. Ранее первым был депутат Галуст АХОЯН. Далее депутат Госдумы от «Справедливой России» Эльвира ГЛУБОКОВСКАЯ, председатель Федерации профсоюзов Виктор ПИНСКИЙ, 1-й вице-губернатор Александр КОСТЕНКО, депутат Госдумы Руслан КОНДРАТОВ.

Теперь же список выглядит так: Пинский, Костенко, Ахоян, Кондратов. Глубоковская опустилась со второй на пятую строчку. В таком случае, учитывая, что Александр Костенко вряд ли захочет получать мандат депутата и оставлять свое кресло, «проходная четверка» ясна, и все основные претенденты получат места в Госдуме. Однако независимые политологи полагают, что реально приморские единороссы могут рассчитывать не на четыре, а как максимум лишь на три места. В таком случае, Эльвира Глубоковская согласно внесенным изменениям не получит его. А вот Руслан Кондратов теоретически может пройти в Госдуму.

К слову, процедура весьма скучная, недаром многие выборщики не выдерживали славословия претендентов и покидали площадки. Правда, проголосовать они должны все равно. И голосовали, видимо, зная заранее, за кого отдадут голос. Скучность процедуры, на субъективный взгляд, объяснялась отсутствием вожаков, лидеров, людей, способных увлечь за собой. «Собчаков, хакамад и даже черепковых не наблюдается», - шепнула я коллеге на площадке в Пушкинском театре. «Повывели всех», - откликнулся сидевший рядом вице-губернатор Александр ШЕМЕЛЕВ. Знает, о чем говорит, сам внутри процесса.