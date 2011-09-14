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Виктор Черепков возглавит «Яблоко»
Предвыборный список в Госдуму от приморского регионального отделения партии «Яблоко» возглавит экс-мэр Владивостока Виктор ЧЕРЕПКОВ, который, как известно, имеет собственную, хотя и незарегистрированную партию – «Свобода и народовластие». «Яблоко» надеется, что такой двухслойный партийный «пирог» поможет провести в Госдуму хотя бы одного депутата.
Правда, для этого ей вначале необходимо в целом по России заручиться поддержкой более 155 тыс. избирателей. Ведь, хотя «Яблоко» и зарегистрирована Минюстом, она не входит в число четырех парламентских партий и поэтому должна собирать в свою поддержку подписи избирателей для участия в выборах.
Задача непростая, соглашаются «яблочники». Но выполнимая. Поскольку электорат партии составляет по ее собственной оценке около 10%. Проблема в том, что сторонники «Яблоко» в последние годы нередко игнорируют избирательные кампании.
- Очень хотелось бы, чтобы люди пошли на выборы, тогда мы в Приморье смогли бы набрать более 10% голосов, что обеспечит нам один мандат депутата Госдумы, - говорит лидер Приморского регионального отделения «Яблока» Владимир НИКИФОРОВ.
В Приморском крае у «Яблока» 640 членов партии. Но социальная база достаточно широкая. Правда, политически не активная, сетуют в партии.
- Возможно, вдохнуть оптимизм и взбодрить избирателей сможет харизматичный Виктор Черепков?! – подумали в региональном отделении «Яблока» и предложили экс-мэру Владивостока пойти на выборы вместе.
Виктор Черепков согласился. А даже встретился с федеральным руководством «Яблока» в Москве. Всего в приморском региональном списке «Яблока» три имени. Кроме экс-мэра в него вошли Владимир Никифоров и член регионального Совета «Яблока», аудитор по профессии Ирина АЛЕШИНА.
Приморское «Яблоко» не намерено ограничиваться выборами в Госдуму, и готовится побороться за места в Законодательном собрании Приморского края. В партийный список предполагается внести 10 имен. Но они еще не утверждены и «яблочники» пока не готовы огласить фамилии своих кандидатов.
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