От приморских "пенсионеров" ушла "старая гвардия"

Краевое отделение «Российской партии пенсионеров за справедливость» переживает смену поколений прямо в ходе избирательной кампании

В начале июля ряды РППС из-за несогласия с политикой нового руководителя отделения Юлии ТОЛМАЧЕВОЙ покинули бывший краевой депутат Игорь КРУТЫХ и городской - Валерий КОРОЛЮК, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Таким образом, на сегодняшний день в партии не осталось практически никого из тех, кто весной 2015 года возродил ее региональное отделение, а год спустя протащил ее в краевой парламент.

Для начала необходимо уточнить, что в течение всего периода подготовки к прошлогодним выборам в Законодательное Собрание освобожденная от сбора подписей приморская ячейка РППС являлась предметом внимания со стороны различных групп интересов, наиболее удачливую из которых представлял небезызвестный горнопромышленник Алексей АВЕРШИН. На федеральном уровне кампания «Партии пенсионеров» ознаменовалась скандалом с отстранением от руководства РППС ее лидера Евгения АРТЮХА. Однако несмотря на все сложности, приморским «пенсионерам» удалось преодолеть 5-процентный барьер на выборах в краевой парламент, благодаря чему единственный доставшийся партии депутатский мандат получила председатель коллеги адвокатов «Право» Юлия Толмачева.

Несмотря на выдающийся для малоизвестной партии результат, в ноябре 2016 года занимавший пост руководителя краевого отделения РППС экс-депутат ЗС ПК Михаил ЖУРАВСКИЙ ушел с должности. По официальной версии, сделал он это по собственному желанию, по неофициальной - у однопартийцев Журавского были к нему претензии, в том числе финансового характера, связанные с проведением избирательной кампании 2016 года. После него и.о руководителя правления РППС в Приморье стал Иван ТРУТНЕВ, который в итоге и обеспечил транзит власти в региональном отделении. Однако за время «безвластия» партия потеряла еще несколько активистов, включая начальника аппарата отделения Геннадия КОПЕЙКИНА, а кроме того, перестал работать созданный «пенсионерами» Центр защиты прав граждан во главе с бывшим сотрудником аппарата Уполномоченного по правам человека в Приморском крае Сергеем ДОЛОТОВЫМ.

28 мая отделение «Российской партии пенсионеров за справедливость» в Приморье возглавила единственный представитель РППС в Законодательном Собрании Юлия Толмачева. Других кандидатур на выбор партийцам в ходе конференции представлено не было. Подобный шаг не устроил ряд представителей «старой гвардии» - тех, кто в 2015-ом создал партийное отделение РРПС в Приморье. В начале июля из партии вышли экс-депутат ЗС ПК Игорь Крутых (на выборах-2016 шел вторым в общей части списка РППС - прим. автора) и бывший владивостокский депутат Валерий Королюк. Оба теперь уже бывших «пенсионера» развернули в соцсетях активную критику в адрес нового руководителя партии в Приморье, в частности, Крутых назвал Юлию Толмачеву «сателлитом «Единой России» в краевом парламенте». Впрочем, не исключено, что подобные выпады рассчитаны на федеральное руководство РППС и совершаются в интересах пока остающихся в партии представителей «старой гвардии».