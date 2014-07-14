Фракция "Спасскцемента" может появиться в думе Спасска-Дальнего

Ожидаемым сюрпризом оказался список партии «Справедливая Россия» на выборах в думу Спасска-Дальнего в Приморье. Список эсеров возглавил представитель ОАО «Спасскцемент», а ряд сотрудников градообразующего предприятия, среди которых есть даже охранники, баллотируется в гордуму по территориальным группам.

Возглавил список кандидатов в местную думу заместитель начальника юридического отдела ОАО «Спасскцемент» Иван ПРИБЫТЬКО, который также является руководителем местного отделения «Справедливой России» в Спасске-Дальнем.

Сотрудники «Спасскцемента» также баллотируются в городскую думу в 5 из 10 территориальных групп. Это товароведы отдела материально-технического снабжения компании Денис ТАРНАВСКИЙ и Вадим ДМИТРЮКОВ, инженер по контролю промышленной безопасности на открытых горных работах Олег ТАРИТИН, охранники Александр ШАРОМОВ и Александр ПИПКО.

Таким образом, при максимально благоприятном для «Справедливой России» исходе голосования в думу города могут пройти сразу шестеро сотрудников градообразующего предприятия. Наблюдатели полагают, что выдвижение сотрудников цементного гиганта в думу Спасска-Дальнего является своего рода «подстраховкой» со стороны владельцев «Спассцкмента» на случай, если «Единая Россия» покажет на выборах плохой результат.

Напомним, что выборы в думу Спасска состоятся 14 сентября текущего года. Кроме того, в Единый день голосования депутатов также будут выбирать жители Уссурийска, Дальнереченска, Октябрьского и Ольгинского районов, а также Советского района Владивостока.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.