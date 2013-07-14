Губернатор Владимир Миклушевский поздравил приморцев с Днем рыбака

Уважаемые работники рыбной отрасли Приморья! Уважаемые приморцы!

Поздравляю вас с Днем рыбака! Благодаря уникальному географическому положению края, с морем связана судьба каждого его жителя. Рыбалка – любимое хобби приморцев, и для многих это стало профессией.

Приморский край гордится людьми, работающими в рыбной отрасли. Особую благодарность я хочу выразить ветеранам. Своим самоотверженным трудом они создавали рыбацкую славу Приморья: осваивали промысловые районы края и разрабатывали новые методы лова и переработки рыбы. Свой опыт ветераны сегодня успешно передают молодым специалистам.

Рыбная отрасль – одна из базовых и традиционных в экономике края. Высокое качество этого продукта определяет и высокий спрос: вкус дальневосточной, приморской рыбы знают во всем мире.

Сегодня важнейшей задачей для современного Приморья является модернизация промыслового флота и рыбообрабатывающей отрасли.

Для того чтобы свежая рыба была на столе у каждого приморца, в крае активно работает специальная программа. Она позволит наполнить морепродуктами все рыбные прилавки. Уже в этом году во Владивостоке начнется строительство крупнейшего рыбного рынка.

Дорогие рыбаки! Желаю вам полных тралов и спокойного моря! Счастья, здоровья, благополучия в семье и теплых встреч на берегу!

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.