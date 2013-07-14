Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Губернатор Владимир Миклушевский поздравил приморцев с Днем рыбака
Уважаемые работники рыбной отрасли Приморья! Уважаемые приморцы!
Поздравляю вас с Днем рыбака! Благодаря уникальному географическому положению края, с морем связана судьба каждого его жителя. Рыбалка – любимое хобби приморцев, и для многих это стало профессией.
Приморский край гордится людьми, работающими в рыбной отрасли. Особую благодарность я хочу выразить ветеранам. Своим самоотверженным трудом они создавали рыбацкую славу Приморья: осваивали промысловые районы края и разрабатывали новые методы лова и переработки рыбы. Свой опыт ветераны сегодня успешно передают молодым специалистам.
Рыбная отрасль – одна из базовых и традиционных в экономике края. Высокое качество этого продукта определяет и высокий спрос: вкус дальневосточной, приморской рыбы знают во всем мире.
Сегодня важнейшей задачей для современного Приморья является модернизация промыслового флота и рыбообрабатывающей отрасли.
Для того чтобы свежая рыба была на столе у каждого приморца, в крае активно работает специальная программа. Она позволит наполнить морепродуктами все рыбные прилавки. Уже в этом году во Владивостоке начнется строительство крупнейшего рыбного рынка.
Дорогие рыбаки! Желаю вам полных тралов и спокойного моря! Счастья, здоровья, благополучия в семье и теплых встреч на берегу!
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Новости тематики
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Корейцы хотят заниматься в Приморье рыбой и портами
- Владимир Миклушевский обсудил с Президентом создание рыбного кластера в Приморье
- Инициативу губернатора Приморья рассмотрят в Правительстве РФ
- Развитие рыбной отрасли Приморского края ускорят за счет ТОРов
- В рыбной отрасли Приморья снижают административные барьеры
- Во Владивостоке открылся восьмой международный конгресс рыбаков
- Во Владивостоке продолжается аномальное крабовое дело
- В Приморье краба опилио попросили держаться подальше от родного берега
- В Приморском крае может появиться рыбохозяйственный комплекс
Новости раздела
- Дума Находки упрочила контроль над мэрией
- Зражевский не бросил Партизанск
- Живут на одну зарплату
- Крупные коммерческие предприятия Владивостока придется переводить на газ
- Решения для инвестиций
- За губернатора и депутатов в Приморье проголосуют по-разному
- В Кавалерово выберут депутатов районной Думы
- Глава Приморья намерен собрать предложения по развитию территории с жителей
- Глава Приморья: Будем искать нефть в крае
- Претенденты на пост главы Приморья рассказали о своих зарплатах
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- Жители побережья оказались вне закона