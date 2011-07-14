Первый вице-губернатор встретился с жителями Дальнегорска

Побывавший в Дальнегорске, который вот уже не один год на карте Приморья является горячей точкой, первый вице-губернатор края Александр Костенко встретился с жителями Дальнегорска.

Кроме политического противостояния между мэрией и думой города, у жителей немало своих проблем. Так, на встречу пришли владельцы квартир, которые перевели отопление своих домов на электрообогрев, отрезавшись от центрального отопления. Вице-губернатор их успокоил, что никаких препятствий для перехода на такой вид отопления нет, за единственным исключением: переходить на электрообогрев необходимо всем домом, а не отдельными квартирами.

Александр Костенко отметил слабую работу управляющих компаний и ТСЖ в реализации закона «О теплоснабжении». Доходит до того, что в капитально отремонтированных за счет средств Фонда содействию реформированию ЖКХ не запущены в эксплуатацию уже установленные счетчики тепловой энергии. Между тем, как показывает практика, применение таких счетчиков может давать значительную экономию средств квартиросъемщиков.

В ходе рабочей поездки Александр Костенко также встретился с председателем профсоюза «Бор» Сергеем МАТВЕЕВЫМ. Они обсудили текущее положение дел на предприятии, а также ход оздоровительной кампании детей сотрудников «Бора».