В Приморье назначен новый вице-губернатор

Врио вице-губернатора – директором департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края назначен Сергей Максимчук. Соответствующий приказ подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

На своем посту Сергей Максимчук займется вопросами информатизации и телекоммуникаций, а также будет курировать социальной сферы.

Помимо этого, в должностях вице-губернаторов утверждены Александр Костенко и Алексей Наздратенко.

Досье газеты «Золотой Рог»

Сергей Васильевич Максимчук родился 22 августа 1979 года в Москве. В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по направлению международного торгового права, имеет дипломы бакалавра и специалиста.

С 2013 года работал в банковской структуре, с 2018 года – в компании IBM, занимал должность руководителя по развитию бизнеса, управлял проектами на Дальнем Востоке, в Якутии. Является экспертом в области открытых инноваций, член жюри общероссийских акселерационных программ и конкурсов. Женат, воспитывает двоих сыновей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.