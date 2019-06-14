В Приморье назначен новый вице-губернатор по информатизации и социальной сфере

В должностях вице-губернаторов также утверждены Александр Костенко и Алексей Наздратенко

Врио вице-губернатора – директором департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края назначен Сергей Максимчук. Соответствующий приказ подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

На своем посту Сергей Максимчук займется вопросами информатизации и телекоммуникаций, а также будет курировать социальной сферы.

Досье "Золотого Рога": Сергей Васильевич Максимчук родился 22 августа 1979 года в Москве. В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по направлению международного торгового права, имеет дипломы бакалавра и специалиста. С 2013 года работал в банковской структуре, с 2018 года – в компании IBM, занимал должность руководителя по развитию бизнеса, управлял проектами на Дальнем Востоке, в Якутии. Является экспертом в области открытых инноваций, член жюри общероссийских акселерационных программ и конкурсов. Женат, имеет двоих сыновей.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.