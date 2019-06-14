Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье назначен новый вице-губернатор по информатизации и социальной сфере
В должностях вице-губернаторов также утверждены Александр Костенко и Алексей Наздратенко
Врио вице-губернатора – директором департамента информатизации и телекоммуникаций Приморского края назначен Сергей Максимчук. Соответствующий приказ подписал губернатор Приморья Олег Кожемяко.
На своем посту Сергей Максимчук займется вопросами информатизации и телекоммуникаций, а также будет курировать социальной сферы.
Досье "Золотого Рога": Сергей Васильевич Максимчук родился 22 августа 1979 года в Москве. В 2002 году окончил Московский государственный институт международных отношений МИД РФ по направлению международного торгового права, имеет дипломы бакалавра и специалиста. С 2013 года работал в банковской структуре, с 2018 года – в компании IBM, занимал должность руководителя по развитию бизнеса, управлял проектами на Дальнем Востоке, в Якутии. Является экспертом в области открытых инноваций, член жюри общероссийских акселерационных программ и конкурсов. Женат, имеет двоих сыновей.
Новости тематики
- В Приморье назначен новый вице-губернатор
- В Приморье назначен новый вице-губернатор по информатизации и социальной сфере
- Мэр Владивостока продолжает кадровое обновление
- Рулили два товарища
- Белый и серый дома обновляют команды
- Администрация Приморского края ищет кандидата на вакантную должность
- Сразу два вице-губернатора покинули свои посты в администрации Приморья
- Администрацию края покинул один из самых опытных вице-губернаторов
- Олег Кожемяко снял с должности директора Приморского лесничества
- Тарасенко пообещал вернуться
Новости раздела
- В Приморье назначен новый вице-губернатор
- В Приморье назначен новый вице-губернатор по информатизации и социальной сфере
- Уссурийцам покажут скучное политкино
- Конкурс на пост мэра пройдет во втором по величине городе Приморья
- Принимаем решения вместе
- Индикаторы показали устойчивый рост
- Генпрокуратура решила, что экс-мэр еще мало получил
- В Приморье объявились раскольники
- Приоритетному региону - приоритетное внимание
- "Курилы мы не отдадим"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Если вы не уберетесь, мы напишем в ФСБ...
- Преподаватели ДВФУ предлагают Трутневу стать "заложником"
- Дарькин построит в Приморье два важных объекта
- Чиновники края готовят "захват" зданий ДВФУ
- 1000 кв. метров на мысе Песчаном предлагают семьям в аренду на 20 лет
- Правительство России признало, что система образования в стране ущербна
- Путин уверен, что началась первая технологическая война
- Злополучные "Хаятты" продолжают мучить Приморье
- ФРДВ совместно с партнером из КНР инвестирует в создание агрохолдинга в Приморье
- Шантаж удался: "Роснефти" в Приморье пообещали дополнительные льготы