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"Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
Андрей Тарасенко рассказал, чего он требует от приморских мэров
Отношения с главами муниципалитетов Приморья стали одной из главных тем разговора врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО с журналистами приморских СМИ. По мнению главы региона, готовность и умение мэров работать на благо территории не зависят от того, был ли человек избран напрямую жителями или возглавил администрацию по итогам конкурса. Также Андрей Тарасенко признал, что на уровне муниципальных глав сегодня существует явный кадровый голод, поскольку успешные управленцы предпочитают уходить в бизнес.
Почти сразу после назначения врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко начал совершать рабочие поездки по городам и районам края. Для глав территорий эти визиты стали «испытанием на прочность», а некоторые мэры по настоятельной рекомендации руководства региона написали заявления о досрочной отставке. Начиная с октября прошлого года, с должностями попрощались глава Хасанского района Сергей ОВЧИННИКОВ, глава Большого Камня Дмитрий ЧЕРНЯВСКИЙ, глава Находки Андрей ГОРЕЛОВ, глава Партизанска Александр ЗРАЖЕВСКИЙ. Некоторые руководители территорий получили от врио губернатора «последнее предупреждение» и поручение исправить социально-экономическую ситуацию в своих районах.
- По закону я не могу снять главу района или города. Буду решать таким образом, что будут по собственному желанию уходить. Я всегда даю человеку шанс, помогаю ему. Вот сейчас Ханкайский район беспокоит: дал возможность человеку (главе. - Прим. автора), есть бизнес, который хочет помочь. Но человек сидит упорно и говорит, что не хочет работать. Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет, - рассказал о тонкостях общения с главами на местах Андрей Тарасенко.
По мнению врио губернатора Приморья, руководитель любого города или района должен в первую очередь думать об экономике, и главное – иметь соответствующий опыт работы.
- Если у человека нет экономической «жилки», если он не был предпринимателем или хозяйственником, ничего с экономикой он сделать не сможет, - уверен Андрей Тарасенко. – Сегодня надо привлекать бизнес, давать ему возможность развиваться. Если у главы есть понимание, что он хочет на территории сделать, можно с «нулем» сделать такое, что Греция будет отдыхать. Поэтому здесь от умений главы зависит.
В то же время, механизм избрания мэра имеет второстепенное значение, считает врио главы Приморья.
- Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение. Но он избран населением. А бывает, что глава избран депутатами, но он хороший, толковый экономист. А городская среда лучше, чем в Москве, - объяснил врио губернатора.
«Золотой Рог» поинтересовался, как у врио главы региона складываются взаимоотношения с избранным по конкурсу мэром Владивостока Виталием ВЕРКЕЕНКО: не секрет, что до осени 2017-го противостояние между «городом» и «краем» было той осью, вокруг которой вращалась вся приморская политика. Отвечая на этот вопрос, Андрей Тарасенко дал оценку первым шагам Виталия Веркеенко на посту главы Владивостока, назвав его неконфликтным политиком.
- Он идет уверенно, небольшими шагами - с тем бюджетом и долгами, которые ему оставили. Заметно, что он шаг за шагом наводит в городе порядок, - сказал Андрей Тарасенко.
По словам врио главы края, он общается с мэром Владивостока, а если нужно – помогает Веркеенко советом. Общая задача краевых и муниципальных властей - заниматься развитием экономики и повышать благосостояние населения, уверен глава региона.
- Мэр - неконфликтный. Он любит город - это самая главная черта. Он не делает из города свой бизнес, как многие здесь до этого делали, - дал личные характеристики главе Владивостока Андрей Тарасенко.
На фото: Врио губернатора Андрей Тарасенко о главе Владивостока Виталии Веркеенко: - «Мэр - неконфликтный. Он любит город - это самая главная черта. Он не делает из города свой бизнес, как многие здесь до этого делали».
Фото из архива
Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Самая большая беда - это то что зам главы Литвинов не дает развитию города, а только его разваливает!!! Ливинова надо увольнять давно из мэрии, он не угодных ему сотрудников увольняет. . . . соответственно он не чист перед законом. , , !!