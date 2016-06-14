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За три месяца до выборов
Состав краевого парламента шестого созыва определится во второй половине сентября
В ходе июньской сессии приморские депутаты утвердили отчет об исполнении краевого бюджета-2015, откорректировали бюджет текущего года, определили дату парламентских выборов и приняли ряд социально значимых законопроектов.
«Сегодняшнее заседание обусловлено необходимостью назначить выборы в Законодательное собрание, - отметил спикер Виктор ГОРЧАКОВ. - Формально у каждого депутата мандат действителен до декабря, но выборы в Государственную думу состоятся в сентябре. Нам необходимо принять решение для совмещения выборных кампаний. Также депутаты рассмотрят финансовые итоги по исполнению краевого бюджета за 2015 год и бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования».
Отчет об исполнении бюджета Приморского края за прошлый год представил депутатам первый вице-губернатор Василий УСОЛЬЦЕВ. Он сообщил, что в 2015 году в бюджет поступило 86,5 млрд рублей (104,7% от плановых показателей), расходная часть составила 85,6 млрд рублей (93,6% от уточненного плана). Таким образом, бюджет исполнен с профицитом в 900,2 млн рублей.
Следуя федеральному тренду по оптимизации расходов, в прошлом году народные избранники снизили зарплату краевых чиновников на 10%, что дало экономию 9,6 млн рублей. Был установлен мораторий на приобретение автотранспорта для нужд администрации Приморского края и краевых учреждений. Сокращен 191 работник органов исполнительной власти, что позволило сэкономить еще 202,4 млн рублей.
По словам Усольцева, в прошлом году главный финансовый документ края сохранил социальную направленность. Почти 69% расходной части бюджета пошло на социально-культурную сферу.
Дмитрий ВИНОГРАДОВ, возглавляющий Контрольно-счетную палату Приморья, отметил низкий уровень освоения бюджетных средств отдельными департаментами. Прежде всего, речь идет о краевом департаменте энергетики (освоено 27,6% от запланированной цифры), департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды (около 55% от плана), департаменте градостроительства (62,6%), сельхоздепартаменте (78,9%), департаментах рыбного (85,7%) и дорожного (87,5%) хозяйства.
Закон «Об исполнении краевого бюджета за 2015 год» был принят сразу в трех чтениях. Народные избранники рекомендовали губернатору усилить контроль за своевременным перечислением субсидий муниципальным образованиям, а также обратить внимание на низкую эффективность работы перечисленных департаментов по освоению бюджетных средств.
Точно так же, в трех чтениях, парламентарии утвердили отчет об исполнении бюджета ТФОМС Приморского края за 2015 год. Здесь доходы составили 22,4 млрд рублей (100,7% от утвержденных назначений), расходы - 22,8 млрд рублей (99,1% от плана).
На июньской сессии депутаты одобрили и корректировку краевого бюджета-2016. По словам Василия Усольцева, основные параметры бюджета остались прежними - произошло лишь перераспределение бюджетных средств. Так, на поддержку дорожного хозяйства муниципальных образований направлено 87,5 млн рублей - за счет экономии на содержании автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также оптимизации расходов на организацию и проведение культурных мероприятий. 30 млн рублей пойдет на строительство и ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Надеждинскому району выделяется 10 млн рублей на строительство и ремонт спортивных объектов. Дальнегорск получил 10,1 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда.
Кроме того, народные избранники направили обращение губернатору Приморья о предоставлении финансовой помощи из краевого бюджета бюджетам сельских поселений на поддержку учреждений культуры. Глава профильного комитета Галуст АХОЯН обозначил основные проблемы сельских домов культуры: это и устаревшая материально-техническая база, и недостаточное обеспечение оборудованием, и нехватка средств на выполнение требований по пожарной безопасности, и вынужденная эксплуатация зданий, требующих капитального ремонта. Недостаточность финансовых средств порой вынуждает глав сельских поселений принимать решения о закрытии клубов, посетовал депутат. Вот почему в Заксобрание регулярно поступают обращения из приморской глубинки с просьбой о помощи.
Во втором и третьем чтениях депутаты утвердили законопроект, который вводит компенсацию расходов на уплату взносов за капремонт для одиноко проживающих граждан преклонного возраста. Для достигших 70 лет предусмотрена компенсация в размере 50%; для достигших 80 лет - в размере 100%.
Окончательно приняты поправки в краевой закон о здравоохранении, которые обязывают бюджетные и казенные медорганизации подробно информировать пациентов о платных и бесплатных услугах, предоставлять перечень платных медуслуг с указанием их стоимости, разъяснять условия их получения. Кроме того, краевой департамент здравоохранения теперь будет устанавливать порядок определения цен на медуслуги в подведомственных ему организациях.
Под занавес заседания была назначена дата выборов депутатов Заксобрания следующего созыва. «На сентябрь-месяц назначены выборы в Государственную думу. Согласно федеральному законодательству, региональные выборы также должны состояться в единый день голосования», - пояснил заместитель спикера Джамбулат ТЕКИЕВ. Таким образом, выборы в парламент Приморского края пройдут 18 сентября 2016 года.
Ирина ГОРДЕЕВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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Комментарии
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