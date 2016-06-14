Дело Пушкарева: "За кражу шапки тут не сидят"

Главк ФСИН ответил на официальный запрос газеты «Золотой Рог» об условиях содержания Игоря Пушкарева в СИЗО «Лефортово»

2 июня мэр столицы Приморья Игорь ПУШКАРЕВ по решению Басманного районного суда Москвы был водворен в СИЗО «Лефортово». Под бдительным присмотром надзирателей ему предстоит находиться как минимум до 31 июля, если, конечно, Мосгорсуд не удовлетворит апелляцию адвокатов Пушкарева об изменении меры пресечения. В свою очередь, жителям Приморья было бы интересно узнать о том, какие интерьеры мэр теперь наблюдает вместо своего рабочего кабинета, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Отвечая на официальный запрос об условиях содержания Игоря Пушкарева в «Лефортово», направленный деловой газетой «Золотой Рог» в адрес главка Федеральной службы исполнения наказаний в Москве, представители ведомства ограничились сообщением о том, что «условия содержания Пушкарева И.С. соответствуют требованиям действующего законодательства (Федеральный закон от 15.07.1995 г. «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» №103-ФЗ и Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, утвержденные приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 14.10.2005 г. №189)».





Вполне возможно, что действующий мэр столицы Приморья находится в одной из таких камер. Фото с официального сайта ФСИН России.

Всегда под присмотром

Известный постоялец «Лефортово», писатель и лидер запрещенной судом «Национал-большевистской партии» Эдуард ЛИМОНОВ в книге «В плену у мертвецов» описывает изолятор так: «В месте, где сходятся все три части буквы «К» (один из корпусов СИЗО построен в форме этой буквы), находится обширный пульт... Там всегда отирается пять, шесть, десять тюремщиков, там стоят несколько экранов компьютеров, там есть микрофоны прослушки… Сидим мы по двое, по трое в каменных мешках-пеналах, соседей нам меняют раз в несколько месяцев. Когда выводят, то наши стражники издают трескающие звуки, сжимая в руке металлический кругляш с мембраной, - предупреждают: ведем государственного преступника! Вторым способом оповещения служит стучание по полым трубам - обрезки их прикреплены к стенам у каждой двери и вдоль коридоров. По пути следования есть деревянные чуланы-мешки, в которые в случае появления встречного зека нас прячут».

По подсчетам Лимонова, в изоляторе 15 прогулочных двориков, расположенных на крыше тюрьмы, через них за день проходят три смены зэков. На прогулки, которые начинаются в 8 часов утра, сидельцев поднимают два лифта.

Досье "Золотого Рога"

СИЗО «Лефортово» было основано в 1881 году как военная тюрьма для содержания нижних чинов, осужденных на небольшие сроки. Здание неоднократно перестраивалось и достраивалось. С 1924 года тюрьма была превращена в изолятор специального назначения, где содержались в основном осужденные на 10 лет строгой изоляции, примененной к ним взамен расстрела. В 1936 году «Лефортово» передали в ведение ГУГБ НКВД. Во время «Большого террора» тюрьма широко использовалась НКВД как место пыток при проведении допросов. С 1954 по 1991 годы тюрьма являлась следственным изолятором КГБ, а позднее находилась в ведении ФСБ. В 2005 году, в связи с запретом ФСБ иметь следственные изоляторы, ее перевели под управление Министерства юстиции РФ. Среди известных заключенных СИЗО были маршал Василий БЛЮХЕР, советские диссиденты Владимир БУКОВСКИЙ и Валерия НОВОДВОРСКАЯ, писатель Александр СОЛЖЕНИЦЫН, чеченский террорист Салман РАДУЕВ, главари путча 1993 года Александр РУЦКОЙ и Руслан ХАСБУЛАТОВ, покушавшийся на Анатолия ЧУБАЙСА полковник ГРУ Владимир КВАЧКОВ. Отметились в «Лефортово» и «герои» политико-криминальных скандалов последних лет: приговоренный к пожизненному заключению экс-мэр Махачкалы Саид АМИРОВ, экс-губернатор Сахалина Александр ХОРОШАВИН, а также экс-глава Коми Вячеслав ГАЙЗЕР, который содержится в СИЗО до сих пор.

Многочисленные свидетельства людей, не понаслышке знакомых с интерьерами легендарного СИЗО, можно найти и на интернет-форумах, посвященных местам не столь отдаленным. Вот что пишет на одном из таких форумов пользователь под ником Шеff:

«В заключении время течет медленно. В «Лефортово» - особенно медленно из-за крайне узкого круга общения. В других СИЗО арестанты сидят по 8-30 человек в одной камере. Это не всегда удобно с точки зрения бытовых условий, зато можно общаться с соседями… У некоторых есть возможность позвонить своим близким с мобильного телефона. И хотя трубки периодически изымают во время обысков, в «обычных» СИЗО они не редкость. А вот в «Лефортово» такие номера не пройдут.

Из-за дефицита коммуникации у некоторых людей начинает «ехать крыша», и они срываются на сокамерниках и охране. Частично эту проблему решает еженедельный распорядок. По четвергам все лефортовские сидельцы ходят в баню. Это событие условно делит медленно тянущуюся неделю на три части. Такое условное деление недели психологически ускоряет течение времени в неволе».

Простой быт непростых людей

Отдельные – весьма пикантные – детали тюремного быта были описаны в начале 2016 года в разъяснении пресс-службы ФСИН России в ответ на публикацию журналистки «Новой газеты» Елены МАСЮК об условиях содержания в СИЗО «Лефортово».

«Следует дать разъяснения и по поводу упрека в том, что сотрудники СИЗО-2 ФСИН России («Лефортово») через глазок камеры могут наблюдать за заключенными на туалетной чаше (как за мужчинами, так и за женщинами). Как видно на фотографиях, сделанных через глазок камеры, сотрудник администрации видит заключенного в зоне туалета, и не более того. Стоит уточнить и размеры перегородки, обеспечивающей приватность туалета, - от 80 см до 1 м, а не 50 см, как утверждает автор публикации. В данном следственном изоляторе администрация разрешает использование в частном порядке «искусственных шторок» для отгораживания санузлов, так как это не препятствует обеспечению безопасности и надлежащего надзора сотрудниками администрации. Как правило, они есть у всех арестованных, и в случае перевода в другую камеру, они забирают их с собой, как и другие свои вещи», - отмечается в официальном комментарии.

Представители ФСИН утверждают, что проведенная специалистами проверка показала: обеспечение приватности санузлов (т.е. их отделение от жилой зоны камер сплошной стеной) в «Лефортово» без проведения комплексной реконструкции зданий и несущих конструкций невозможно. Кроме того, в ряде случаев производство соответствующего переоборудования камер повлечет за собой нарушения нормативов жилой площади на одного человека в сторону уменьшения, что противоречит законодательству. Решение этой задачи отложено до проведения реконструкции зданий и сооружений СИЗО.

А вот что написал о «Лефортово» заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии по г. Москве Павел ПЯТНИЦКИЙ, посетивший СИЗО с проверкой два года тому назад (орфография и пунктуация сохранены):

«Вообще «Лефортово» самый образцовый из столичных СИЗО по моему мнению и мнению моих коллег, которые со мной посещали этот изолятор. Несмотря на то, что здание старое - содержится оно в чистоте. В камере - по два человека. Сотрудники - все с богатым опытом работы, да и сидельцы - люди не простые. За кражу шапки или сбыт 1 грамма героина тут не сидят».

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.