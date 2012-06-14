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Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский: Приморье - край икры и крабов
ПРИМОРЬЕ, 14 июня, ZRPRESS. На июньской сессии Законодательного Собрания края депутатам предстоит заслушать и принять или не принять отчет губернатора о деятельности исполнительного органа власти за 2011 год. По понятным причинам делать это придется Владимиру МИКЛУШЕВСКОМУ, хотя он руководит администрацией лишь с марта.
Процедура требует сначала заслушать отчет на комитете по региональной политике и законности. В коротком выступлении губернатора на комитете бросилось в глаза внимание к проблемным сторонам деятельности администрации. Помнится, экс-губернатор всегда отчитывался бравурно-парадно, не заостряя внимание на недоработках.
Согласно отчету Владимира Миклушевского, 2011 год определяется устойчивой динамикой роста всех секторов экономики. ВРП вырос на 7%. «Это больше, чем в среднем по России -4,3%», отметил губернатор. Владимир Владимирович, возможно, не знает, но в свое время за сравнение региональных успехов со «средними по России» экс-губернатору Дарькину досталось от бывшего президента МЕДВЕДЕВА, который усмотрел в этом безобидном показателе дальневосточный сепаратизм.
Губернатор оценил работу администрации за прошлый год как позитивную.
Владимир Миклушевский заметил, что экономические ориентиры на предстоящий год и ближайшее время должны «ставить задачу увеличения населения в регионе». Он ратует за создание в Приморье новых отраслей производства, «чтобы мы не были только краем икры и крабов». Надо заметить Владимиру Владимировичу, что Приморье никогда таковым и не было, высказанное заблуждение – это взгляд на Дальний Восток западного человека. Приморье больше край камбалы и корюшки. По поводу икры и крабов – это скорее на Камчатку или Сахалин.
Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».
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