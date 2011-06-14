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Кто шагает правой?
В центральных районах России обновляемую партию весьма активно начали пополнять перебежчики. Однако в Приморье у правых партий, в том числе и у самого «Правого дела», практически нет социальной базы, и потому им не стоит надеяться на успех в нашем регионе, утверждают политологи.
Напомним, харизматичный и видный, ростом в 204 см, Михаил Прохоров прославился в 2007 году своими скандальными похождениями на французском курорте Куршавель, где был задержан местной полицией по подозрению в сутенерстве. Недавно он привлек к себе внимание проектом по выпуску «Ё-мобиля». Обладая состоянием в 18 млрд долларов США, он, по версии журнала «Форбс», занимает третье место в списке самых богатых людей России. Месяц назад, 16 мая, олигарх заявил о готовности возглавить партию «Правое дело». Ее действующие руководители сразу согласились уступить ему место, причем на любых условиях.
Михаил Прохоров еще до официального получения полномочий заявил, что «двери «Правого дела» (ПД) открыты для всех, кто разделяет его принципы». В партию, причем довольно активно, потянулись перебежчики из ЛДПР, «Справедливой России» и даже из «Единой России», заверили СМИ в Подмосковном отделении партии. Однако в Приморье такой процесс еще не начался.
- И не начнется, - уверяет политолог Петр ХАНАС. – Сегодня рейтинг «Правого дела» в Приморье находится на уровне 0,5-0,8%. Для ребрендинга партии нужны яркие лидеры, которых у партии нет. Социальной базой правых партий является, прежде всего, средний класс. По данным последних исследований у нас в крае он составляет всего лишь около 4% населения. Помимо этого, в этом же электоральном поле работает партия «Яблоко», у которой есть свой устойчивый электорат, традиционно поддерживающий либеральную идеологию. Но, в отличие от «Яблока», «Правое дело» похоже на нерадивого студента, который знает, что сессия будет, но к ней не готовится. Так относиться к политической деятельности и к избирательному процессу нельзя.
По словам политолога, для мобилизации своих сторонников и повышения рейтинга «Правое дело» должно было вести активную работу в межвыборный сезон. Но партия за последние пять лет не проводила никаких акций. Более того, за эти годы «Правое дело» ни разу не выставило своих кандидатов на муниципальных выборах. К тому же она не создала по краю местные отделения.
- Поэтому даже если «Правое дело» успеет раскрутиться, а за несколько оставшихся месяцев сделать это нереально, то и в этом случае партия не сумеет преодолеть в Приморье минимальный рубеж в 5%, - уверен Петр Ханас.
Он выразил сомнение в том, что «Правое дело», имея в своем активе даже такую мощную финансовую базу, станет вкладываться в Приморье, поскольку край велик по территории, но мал по количеству избирателей.
Офис партии в Приморье в эти дни на телефонные звонки не отвечал. Мобильный телефон ответственного секретаря Политсовета «Правого дела» в крае «отключен от сети», сообщил автоответчик.
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