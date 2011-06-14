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«Деловая Россия» предлагает концепцию 25 на 25
В Приморье в минувшую пятницу состоялось первое рабочее заседание регионального Координационного совета Народного фронта, в который вошли 26 краевых организаций, в том числе «Деловая Россия», лидер которой депутат Думы Владивостока Дмитрий СУЛЕЕВ предложил на обсуждение концепцию 25 на 25, то есть план новой индустриализации страны.
Напомним, о создании Народного фронта во время визита в Волгоград объявил лидер «Единой России» Владимир ПУТИН. Главная цель – обновление партийных идей и привлечение новых харизматичных лидеров в рамках подготовки к предстоящим 4 декабря выборам в Госдуму. Общественная организация «Деловая Россия» («ДР») откликнулась на призыв войти в Народный фронт, в том числе ее Приморское региональное отделение.
На первом заседании Координационного совета Народного фронта представители вошедших в него организаций обменялись идеями, призванными привлечь широкую общественность и обогатить избирательную кампанию новыми лозунгами.
- «Деловая Россия» предлагает концепцию 25 на 25, то есть создать в 2025 году 25 млн новых современных высокопроизводительных рабочих мест с производительностью не менее 3 млн рублей в год в конкурентном секторе экономики России, - предложил на Координационном совете приморского регионального отделения Народного фронта лидер краевой организации «Деловой России» Дмитрий Сулеев. – В концентрированном виде эта задача объединяет экономические и социальные интересы всех слоев общества и государства.
Новые рабочие места дадут гражданам высокую зарплату. Бизнес получит запрос на развитие и модернизацию действующих предприятий, создание большого количества малых и средних предприятий, поддерживающих развивающуюся инфраструктуру. Наконец, государство, благодаря новым рабочим местам, сможет сократить бюджетные расходы и получит дополнительные налоговые доходы.
Авторы программы убеждены, что главным локомотивом должен стать промышленный сектор. Тем более что российская экономика за последние 20 лет вернулась в доиндустриальную эпоху, поскольку за это время доля обрабатывающей промышленности в валовой добавленной стоимости и в занятости упала вдвое, а производительность в машиностроении только за последние 10 лет сократилась в 6 раз.
- Для реализации концепции 25 на 25 нужно решить много задач. «Деловая Россия» как никто хорошо понимает, что стоит только сделать условия для нашего дела выгодными и безопасными, как экономика начнет развиваться, обновляться и Россия станет лучшей для жизни страной в мире, - заверил участников Координационного совета Народного фронта Дмитрий Сулеев.
Досье "ЗР"
Приморское региональное отделение Общероссийской Общественной организации «Деловая Россия» основано 1 июня 2007 года по инициативе предпринимателя Дмитрия Сулеева, впоследствии избранного на должность председателя. Организация объединила предпринимательское сообщество для более эффективного диалога и взаимодействия с властью с целью выравнивания нестабильной экономической ситуации в РФ.
На сегодняшний день «ДР» в Приморье насчитывает 5 742 членов. Создано 12 первичных отделений во всех крупных городах Приморского края, таких как Находка, Уссурийск, Большой камень, Спасск-Дальний, Славянка, Лесозаводск, Партизанск, Арсеньев, Дальнегорск и т. д. Члены «ДР» - это в основном представители малого и среднего бизнеса, то есть предприниматели, руководители компаний, сотрудники различных предприятий.
Представители «Деловой России» в Приморье входят в координационные советы по развитию малого и среднего бизнеса при администрациях края и муниципальных образований, Совет по поддержке предпринимателей при прокуратуре края и муниципальных образований.<
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