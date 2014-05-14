Губернатор Приморья запретил издеваться над людьми

Многодетные семьи, которые отказываются от получения положенного по закону земельного участка или не являются на жеребьевку, могут «отодвинуть» в конец очереди. Это позволит решить проблему отказов от не понравившихся гражданам участков земли, на которую жалуются главы некоторых городов края, а также ускорить выполнение поручения президента.

При этом мунципалитеты должны направить все силы на формирование участков для многодетным и создание на них инфраструктуры: губернатор Приморья Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ пообещал учесть скорость решения «земельного вопроса» при выдвижении глав на очередной срок или назначении сити-менеджеров.

На проблему обратили внимание главы Находки и Артема во время совещания губернатора с руководителями муниципалитетов. Олег КОЛЯДИН и Владимир НОВИКОВ пожаловались, что многие внесенные в реестр граждане раз за разом не являются на жеребьевки участков, не регистрируют право собственности на уже полученные участки.

- Последние жеребьевки показали, что люди стали выбирать участки. Но они могут делать это до бесконечности. Нужно подумать вместе с законодателями, как решить эту проблему, - сказал глава Артема Владимир Новиков.

Напомним, что по краевому закону о безвозмездном предоставлении земли гражданам с тремя и более детьми, местным властям дается 180 дней на то, чтобы выделить земельный участок. Если граждане отказываются, то муниципалитет вновь несет расходы на формирование участка. При этом в законе не оговорено, как долго гражданин может отказываться от земельного участка. По этому поводу Владимир Миклушевский поручил председателю ЗС ПК Виктору ГОРЧАКОВУ вместе с депутатским корпусом и Советом многодетных родителей подумать над возможными вариантами решения этой проблемы.

Еще один проблемный аспект затронул глава Пожарского района Владимир СИНИЦЫН. В Лучегорске многодетные семьи отказываются получать сформированные участки в черте поселения, поскольку они находятся в болотистой местности, а земли в других населенных пунктах их не устраивают. В таких случаях губернатор посоветовал главам формировать программы по приведению участков в пригодный для строительства вид.

Тем временем краевые власти требуют от муниципалов решить вопросы выделения участков и их подключения к инфраструктуре уже в ближайшие месяцы. По словам помощника губернатора Приморья Евгения Коржа, земельные наделы должны быть предоставлены всем, кто имеет на них право по КЗ №837, до 15-20 сентября текущего года.

- Мы будем учитывать вашу работу в этом направлении при решении вопроса о выдвижении глав на очередной срок или назначении сити-менеджеров, - пообещал муниципалам глава региона Владимир Миклушевский.

Отчитаться за расходование средств, выделенных краем в качестве субсидий на создание дорог и инженерной инфраструктуры, главы муниципалитетов обязаны до 1 ноября.

При этом порядок получения краевых субсидий на проведение дорог и коммуникаций к земельным участкам для многодетных, по словам Владимира Миклушевского, упрощен. Так, формирование инженерной инфраструктуры край софинансирует на 50 проц. от стоимости работ по заявкам от муниципалов, а дорожную сеть – на 30 проц.

Артем СТРОГИН. ZRPRESS.RU, Владивосток.