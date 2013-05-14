Олег Колядин: Находка ждет инвесторов, но прежде всего российских

18 мая Находка отмечает День города

Находка на карте Приморского края – город, о котором сегодня стоит говорить особо. Именно здесь получили развитие наиболее значимые промышленные проекты, при этом территории удается сохранить и свою туристическую привлекательность – в летние месяцы на побережье стекаются гости со всего Дальнего Востока.

О том, как новые проекты повлияли на экономику муниципального образования и какие перспективы открыли перед одним из красивейших и динамично развивающихся городов Дальнего Востока, рассказал глава Находкинского городского округа Олег КОЛЯДИН.

- Олег Геннадиевич, сегодня в Находку пришли значительные инвестиции. Какие проекты, на ваш взгляд, являются наиболее значимыми?

- Сегодня Дальний Восток приобретает новую ценность во внешней политике России – ведь центр развития мировой экономики перемещается в Азию. Находка своим местоположением явилась самой привлекательной территорией для дальнейших инвестиций. Пять лет назад было принято решение именно здесь, в бухте Козьмино, построить спецнефтепорт, который стал конечной точкой трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан. Этот один из самых масштабных дальневосточных проектов открывает России новый выход на международный рынок углеводородов, первые 18 млн тонн восточносибирской нефти уже пришли в Козьмино по ВСТО и отгружены зарубежным потребителям.

Благодаря своему географическому положению, Находка получила возможность реализовать и еще один очень крупный проект: НК «Роснефть» построит здесь нефтехимический комплекс, на котором по самым современным технологиям будет производиться широкий спектр продуктов глубокой переработки. Это, без преувеличения, будет новый центр промышленного развития города, мощная опора для муниципального бюджета, формирования социальной инфраструктуры территории.

Приход на Дальний Восток природного газа ставит задачу организации предприятий по его переработке. Если местом для строительства завода СПГ выбран Хасанский район, то Находка претендует на создание на своей территории газохимического предприятия с перспективой реализации готовой продукции в страны АТР.

Порты Находки всегда имели уникальное преимущество – они остаются незамерзающими в зимнее время года. И сегодня они получили новый импульс к развитию. Существующие мощности модернизируются, строятся новые портовые сооружения, объемы перевалки грузов увеличиваются. Например, порт Восточный ведет строительство третьей очереди, которая позволит увеличить грузооборот на 20 млн тонн угля в год. Реализуется проект «Терминал Астафьева» с объемом перевалки 7 млн тонн в год. Важно то, что собственники этой компании изначально поставили перед собой высокую экологическую планку: терминал по перевалке угля будет закрытым, что значительно снизит загрязнение окружающей среды. Начала работать над проектами модернизации своих угольных причалов для дальнейшего увеличения их мощности и снижения вредного воздействия на окружающую среду группа «Евраз» – владелец Находкинского морского торгового порта.

И если сегодня мы имеем статус «Город-порт № 3 в России» с объемом перевалки грузов более 60 млн тонн в год (впереди нас Новороссийск и Санкт-Петербург), то в результате реализации новых проектов мы можем выйти на первое место в России. Это даст, в свою очередь, синергетический эффект – Россия получит возможность активнее осваивать рынки АТР, а Находка станет точкой притяжения для молодых амбициозных специалистов.

- Для Находки тоже актуальна проблема оттока молодых?

- Этот вопрос стоит очень серьезно. Мы сегодня имеем такую ситуацию: порядка 60% выпускников школ Находки поступают в высшие учебные заведения. Они имеют здоровые амбиции и стараются реализовать их на других территориях: в рамках небольшого города сделать это весьма проблематично, и грамотные, способные, энергичные люди покидают город. Строительство новых производств позволит молодежи найти применение своим знаниям на современных предприятиях, а достойный уровень оплаты труда повысит уровень жизни. И мы надеемся, что молодежь, получив образование, будет возвращаться в свой родной город. Тем более что в этом заинтересованы и сами компании. Например, НК «Роснефть» уже сегодня готовит себе специалистов, начиная со школьной скамьи. А значит, Находка в скором будущем станет не только городом рыбаков и портовиков, но и городом нефтяников.

- Вы сказали о том, что сегодня в Находке развиваются новые промышленные проекты, начинают работать новые отрасли. Но в то же время Находка всегда славилась своим побережьем, сюда ежегодно стекаются туристы не только со всего Приморского края, но и гости из региона. На ваш взгляд, возможно ли на территории одного муниципального округа совместить крупные производственные проекты и развитие туристической инфраструктуры? Не противоречит ли одно другому?

- Находка по своей площади только немного уступает площади Владивостока, хотя население почти в три раза меньше. И протяженность морского побережья у нас составляет порядка 200 км. Самые благодатные и чистые уголки – это поселки Ливадия, Анна, Душкино, Южно-Морской. Там нет крупных промышленных предприятий, сохранилась природа, и не нужно применять слишком много усилий для соблюдения экологического баланса. Кстати, доказательством чистоты этих акваторий может служить тот факт, что в многочисленных бухтах, как и раньше, ловятся краб, гребешок. Ливадийское направление очень востребовано туристами, летом, только по официальным данным, здесь отдыхает более 150 тысяч туристов ежемесячно. А есть еще и «дикари», которых никто не учитывает. Продолжается строительство и развитие новых баз отдыха. Не забываем мы и о бухтах Шепалово и Окуневая, где вода более холодная, но зато и более чистая.

Единственная трудность, которая сегодня осложняет дальнейшее развитие туристического направления, - отсутствие хорошей дороги между Владивостоком и Находкой. Очень часто автомобильные пробки, особенно в выходные дни, растягиваются на десятки километров. Но я уверен, что и эта проблема в ближайшие годы будет решена. Строительство новой дороги Владивосток – Находка – это один из приоритетных проектов, который продвигает краевая власть. Конечно, региональному бюджету такую стройку не потянуть, поэтому сегодня идут поиски инвестора, обсуждаются различные механизмы государственно-частного партнерства. Эта дорога важна во всех смыслах, она откроет новые возможности для развития обширной и наиболее привлекательной для бизнеса территории юга Приморья.

- Чем может привлечь Находка иностранного инвестора?

- Мне кажется, что российские города должны в первую очередь привлекать российских инвесторов. Когда принималось решение о строительстве спецморнефтепорта Козьмино, готовность участвовать в инвестициях высказывали Китай, Япония, Корея. Это понятно – проект имеет хорошую рентабельность и перспективы. Но все инвестиции здесь сегодня – российские. И это правильно. Я считаю, что иностранцев можно допускать к инвестициям в том случае, если государство уже все от территории получило. Или привлекать их в качестве соинвесторов и брать от них новые технологии. Такие примеры у нас есть. В Находке, к примеру, реализован очень интересный проект – строительство нефтяных платформ для Сахалинского шельфа с участием норвежской компании. Такие сооружения сегодня производят только в России, стоимость одной платформы – около $1 млрд.

Другой пример - ВНХК все оборудование заказывается за рубежом, это тоже своего рода иностранные инвестиции. Сейчас мы рассматриваем инвестиционный проект на $2 млрд – южнокорейская компания предлагает построить в городе целый микрорайон со всей инфраструктурой.

- Из чего складывается бюджет муниципального образования? Какую роль в его формировании играет малый и средний бизнес?

- Сегодня крупнейшие налогоплательщики перешли на учет в краевую налоговую инспекцию. Такие предприятия, как НБАМР, Восточный порт, «Роснефть-Находканефтепродукт» платят значительные суммы в краевой бюджет. Большой вклад в краевой и федеральный бюджеты приносит Находкинская таможня – около 40 млрд рублей ежегодно. В Приморском крае Находка и Владивосток являются основными донорами краевого бюджета, вклад остальных территорий значительно меньше.

В городском бюджете остаются только земельный налог, который платят все предприятия и жители города, НДФЛ, доходы от продажи земли.

Что касается малого и среднего бизнеса, то это важнейшая составляющая экономического и социального самочувствия муниципального образования. По количеству малых предприятий Находка опережает даже Владивосток, и развитие предпринимательской инициативы – это первостепенная забота власти. Мы многое делаем в плане поддержки местного бизнеса, стараемся создавать комфортные условия для работы, снижаем административные барьеры. Но не все в нашей власти, к примеру, после того как было принято решение о повышении платежей в пенсионный фонд, количество малых предприятий стало сокращаться, с начала 2013 года 10% предпринимателей закрыли свое дело.

- Олег Геннадиевич, Находка – красивый город. А вы, как житель, какие места особенно любите? Что показываете гостям из других регионов?

- Наш город, раскинувшийся вдоль морского побережья, - настоящая жемчужина. С любой сопки он как на ладони – живописная гавань, из которой никогда не выветрится романтика морской работы. Горжусь новым собором на сопке Тобольской – все гости туда обязательно приходят, это знаковое место в городе. Интересно, на мой взгляд, наблюдать, как работают находкинские порты. У нас есть теперь своя благоустроенная набережная, скоро на въезде в город будет создан Морской сквер со всей инфраструктурой для отдыха и озером лотосов. В общем, город растет, развивается, строится. И замечают это не только гости, но и жители Находки. А это для нас самое главное.

О программах развития г Находки читайте в майском номере журнала «Дальневосточный капитал».

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.