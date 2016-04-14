"Если депутаты обещают что-то сделать, они должны держать слово"

Председатель Думы Владивостока Елена Новицкая ответила на вопросы деловой газеты «Золотой Рог»

Сегодня Владивосток динамично развивается, однако возможности столицы Приморья еще только предстоит раскрыть по-настоящему. Созданная к саммиту АТЭС-2012 инфраструктура, принятие федеральных законов о территориях опережающего развития и Свободном порте – все это открыло новые горизонты для дальнейшего развития столицы Приморья, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Шанс, который дан Владивостоку, необходимо обязательно использовать, убеждена председатель Думы Владивостока Елена НОВИЦКАЯ.

- В начале апреля депутаты Думы Владивостока приняли участие в очередном заседании Совета по стратегическому развитию города, где обсуждалась стратегия развития столицы Приморья до 2030 года. Каким видите Владивосток через полтора десятилетия?

- Мы не можем рассматривать наш город в отрыве от Приморского края, остальной России, соседей по Азиатско-Тихоокеанскому региону. Владивосток призван стать своего рода европейским центром в АТР – мы хотим, чтобы ближайшие соседи видели нас именно так. Я уверена, что стратегические направления развития Владивостока, которые определяются сегодня, останутся актуальными на несколько десятилетий вперед.

Поэтому сейчас для Владивостока актуальна разработка стратегии социально-экономического развития на период до 2030 года. Эта работа ведется в рамках Совета по стратегическому развитию Владивостока. Вовлечение в процесс обсуждения ученых, представителей бизнеса, профессиональных сообществ и широкое обсуждение проекта в обществе будут способствовать созданию документа, который покажет, как город должен использовать имеющийся потенциал, чем может быть привлекателен для населения, на какие отрасли экономики должен быть направлен интерес бизнеса.

- Что предпринимает Дума Владивостока для стратегического развития города?

- Бюджет Владивостока формируется в основном из земельного налога и налога на доходы физических лиц, поэтому чем больше создается производств и рабочих мест, тем богаче будет город, тем больше средств можно будет пустить на развитие социальной сферы и инфраструктуры. Поэтому совместная задача депутатов и администрации города - обеспечить предпринимателям благоприятные условия работы. Во Владивостоке субъекты малого и среднего бизнеса уже сегодня могут получить 12 различных видов поддержки. И это дает свои плоды: после саммита АТЭС мы не потеряли рабочие места, наоборот, в городе растет количество вновь созданных предприятий.

На текущем этапе речь идет о минимизации административных и правовых барьеров для развития бизнеса. В 2015 году городская Дума внесла изменения в Устав Владивостока и собственный регламент. Поправки касаются процедуры направления в администрацию города проектов нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. Теперь любой МПА, который готовится к принятию, может быть отправлен в администрацию города для оценки регулирующего воздействия – анализ возможных выгод и издержек покажет, стоит ли принимать этот документ или он лишь усложнит жизнь предпринимателей.

- Расскажите, как сегодня реализуется во Владивостоке программа наказов избирателей? Помогает ли она решать насущные для горожан вопросы?

- МПА о наказах избирателей был принят еще депутатами предыдущих созывов Думы Владивостока. За это мы им очень благодарны. Напомню, что уже несколько лет основная часть бюджетных расходов распределяется по программно-целевому принципу: муниципальные программы дают возможность планировать развитие той или иной сферы на несколько лет вперед. Однако есть небольшие по объему, но важные для жителей Владивостока вопросы, такие как установка лестниц или опор освещения, строительство новых спортплощадок, перенос остановок общественного транспорта, ремонт подпорных стен и тому подобное. Также благодаря программе наказов нам удалось отремонтировать подъездные пути ко всем медицинским учреждениям города.

Все эти точечные мероприятия в разных районах Владивостока ежегодно включаются в перечень наказов избирателей. Например, за 2015 год было выполнено 79 наказов на общую сумму в 151 млн руб., а в текущем году на выполнение 51 наказа избирателей предусмотрено 50,14 млн руб. Очень важно, что каждый депутат знает свои наказы и в течение всего года совместно с жителями своего округа контролирует их выполнение. Конечно, бывает, что наказы переходят на следующий год по объективным причинам, но людям нужно объяснять, почему так произошло, – жители, как правило, относятся к этому с пониманием. Главное – оправдать ожидания граждан: если депутаты обещают что-то сделать, это должно быть сделано!

В рамках исполнения наказов избирателей в 2015 году были решены многие вопросы местного значения, которые определены самими горожанами как наиболее актуальные для их микрорайонов. В качестве наиболее «крупных» наказов можно выделить ремонт аварийной подпорной стены вдоль общеобразовательной школы № 75 на улице Нерчинской, на который было запланировано 16,14 млн руб. Еще один крупный наказ – перенос теплотрассы, проходившей под социальным корпусом Владивостокской клинической больницы № 4. Вообще, вопросам благоустройства территорий и подъездных дорог к учреждениям социальной сферы в рамках программы наказов депутаты уделяют особое внимание.

Кроме того, был произведен ремонт автомобильных дорог и внутриквартальных проездов по улицам Нерчинской, Спиридонова, Цимлянской, Баляева, Кутузова и ряда других. Для удобства пассажиров установлены остановочные комплексы на остановках общественного транспорта «Аптека», «Диагностический центр», «Харьковская», «Железнодорожная», «Причальная», а также на острове Русском - «Мини-ТЭЦ - Центральная», «Кампус ДВФУ».

- Еще один насущный вопрос касается реализации на практике краевого закона о борьбе с безнадзорными животными. Эта тема находится на контроле у профильного комитета по городскому хозяйству, ведь депутатам продолжают поступать жалобы от горожан. Какие пути решения проблемы предлагают депутаты Думы Владивостока?

- Комитет по городскому хозяйству проанализировал, почему организации, которые могли бы взять на себя функции по отлову и содержанию безнадзорных животных, не участвуют в проводимых администрацией города аукционах. На заседаниях, посвященных этой теме, было отмечено, что требования к порядку отлова и содержания безнадзорных животных являются сложно выполнимыми. Кроме того, было обращено внимание на то, что краевым законом не урегулирован вопрос о дальнейших действиях с отловленными животными по истечении установленного законом шестимесячного срока их содержания в пункте временного пребывания. Говорилось и о недостаточности средств, выделяемых на эти цели.

По итогам обсуждения комитет по городскому хозяйству принял решение совместно со специалистами администрации города подготовить поправки в краевой закон и направить их в Законодательное Собрание Приморского края. Также комитет рекомендовал администрации города в случае, если объявленный аукцион вновь не состоится, разделить муниципальный заказ на проведение мероприятий по отлову и содержанию 1878 безнадзорных животных на несколько муниципальных заказов меньшим объемом. Возможно, тогда в решение этого вопроса включатся небольшие компании, индивидуальные предприниматели, общественные организации, которые имеют необходимую материальную базу.

- В начале нашей беседы Вы упомянули, что ключевым фактором в стратегии развития Владивостока должно стать международное сотрудничество. Ведется ли такое сотрудничество на уровне муниципальных депутатов?

- Депутаты Думы Владивостока активно развивают международную деятельность, укрепляя гуманитарные связи между городами соседних стран. В 2015 году наша делегация приняла участие в VI Форуме региональных законодательных собраний и собраний народных представителей Северо-Восточной Азии, который прошел в японском городе Ниигата. В составе российской делегации в международной встрече парламентариев участвовали заместитель председателя Думы Владивостока Дмитрий ПЕНЯЗЬ и депутат Зинаида КИМ. Форум представителей законодательных собраний регионов стран Северо-Восточной Азии стал традиционным местом обсуждения и развития сотрудничества и взаимного обмена между странами-участницами. Благодаря этому форуму у нас есть возможность поднять эти отношения на качественно новый уровень.

Плодотворным оказался и экономический форум «Пусан - Дальний Восток России», прошедший в ноябре 2015 года в Корее. Главными темами обсуждения на форуме стали пути активизации сотрудничества между вторым крупнейшим мегаполисом Южной Кореи и регионами Дальнего Востока. Кстати, ответный визит корейской делегации во Владивосток должен состояться в текущем месяце – планируется, что в ходе встречи будет подписано соглашение о дружбе и сотрудничестве, укреплении дружественных связей между представительными органами Владивостока и Пусана.

Добавлю, что, развивая международное сотрудничество, городские депутаты укрепляют отношения и с коллегами из других городов России. Мы стараемся сделать эти отношения более конструктивными и продуктивными в экономическом и культурном плане.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.