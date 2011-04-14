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Сергей Дарькин принимает участие в саммите БРИКС в КНР
14 Апреля 2011, 23:52 | Приморье
Губернатор Приморского края Сергей Дарькин в составе официальной делегации во главе с Президентом РФ Дмитрием Медведевым находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике, где проходит саммит лидеров государств БРИКС.
Программой предусмотрено участие губернатора в двусторонней встрече Президента России Дмитрия Медведева с Председателем КНР Ху Цзинтао «на полях» саммита БРИКС. Кроме того, губернатор края в составе официальной делегации примет участие в заседании Азиатского форума Боао, а также посетит специальный административный район Гонконг.
Автор: Юрий Рогов
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