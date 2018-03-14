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Китайцы возьмутся за строительство низководного моста из Владивостока в Хасанский район

14 Марта 2018, 15:46 | Приморье

Власти Приморья продолжают подключать иностранных инвесторов к строительству стратегически важных для края объектов. Так, китайская госкорпорация China Communications Construction Company (СССС) сейчас прорабатывает свое участие в развитии международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2», в состав которых войдет проект низководного моста из Владивостока в Хасанский район, сообщают в пресс-службе администрации Приморья.

На днях врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО встретился с главой московского филиала «СССС» Ма ЦЗИНЬЛЯНОМ, чтобы обсудить, как будет возводиться мост из Владивостока на остров Елена, а также низководная дороги из столицы Приморья до Хасанского района. Предполагается, что строительство будет вестись на условиях концессии.

По словам Ма Цзиньляна, технико-экономическое обоснование этих проектов сейчас ведется и будет закончено в апреле.

- Специалисты «СССС» работали в Приморье несколько недель в течение зимы, - отметил Цзиньлян. - Проекты в рамках международных транспортных коридоров «Приморье-1» и «Приморье-2» – в нашей компетенции. Мы готовы определить принципы взаимодействия по ним и проработать их детально.

По словам Тарасенко, китайские партнеры – не единственные, кто желает принять участие в реализации обсуждаемых дорожных проектов: инициативу проявляют компании из Японии и Республики Корея.

 Что касается намерений СССС, то на встрече выяснилось также, что компания желает присоединиться к строительству судоверфи «Звезда» в Большом Камне. Контракт на строительство сухого дока и трех жилых микрорайонов здесь компания заключила еще осенью, а завершение работ назначено на конец 2019 года.

Напомним, что в феврале этого года Тарасенко встречался с президентом компании Hotel Okura Co., Ltd Тосихиро ОГИТО в Японии, чтобы договориться о передаче недостроенного гостиничного комплекса на мысе Бурный (Хаятт) в управление японскому оператору в концессию на 49 лет. Врио губернатора предложил японскому инвестору достроить гостиницу за свой счет и запустить ее в работу. Японская сторона проявила к такому предложению интерес.


 

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ

Фото: пресс-служба Администрации Приморского края

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: тарасенко  владивосток  приморье-2  транспорт  приморский край  китай  приморье-1 



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