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Бизнес встретился с новым главой Приморья

14 Марта 2018, 10:28 | Приморье

Сотни представителей бизнеса встретились с врио губернатора Приморья Андреем ТАРАСЕНКО 13 марта в здании краевой администрации.

Кроме губернатора в проведении дискуссии участвовали врио вице-губернатора края по вопросам развития экономики и предпринимательства Константин БОГДАНЕНКО, а также омбудсмен по защите прав предпринимателей в Приморье Марина ШЕМИЛИНА.

Эксперты рассказали предпринимателям о предварительных планах на 2018 год. Основной тезис, по словам Богданенко, звучит так: от идеи поддержки бизнеса необходимо перейти к его развитию.

- Для этого будут реструктуризированы отдельные институты развития бизнеса (Гарантийный фонд, Центр развития экспорта и т.д.), которые сейчас работают не всегда согласованно, - отметил Богданенко. – Мы объединим эти инструменты в единый центр развития экономики и предпринимательства. Кроме того, на повестке года формирования проектного офиса, разработка особых экономических режимов для предприятий МСП в Приморье. Мы хотим внедрить практику развития МСП вокруг крупных промышленных предприятий Приморья, например, таких, как судостроительный завод «Звезда».

Новые чиновники намерены также наконец-то превратить Приморье в реальные «ворота в Азию», через которые в страны АТР будет экспортироваться российская продукция – от сельского хозяйства до технологий. По словам Марины ШЕМИЛИНОЙ, несмотря на огромный объем проделанной в 2017 году работы по повышению инвестиционной привлекательности Приморья, регион по-прежнему занимает не самое завидное место в соответствующем федеральном рейтинге: он находится ниже середины.

Однако, как оказалось, больше всего предпринимателей волнуют не структура институтов развития, не проектный офис и не рейтинги, а нестабильность земельных и имущественных отношений между властью и бизнесом. В частности, предприниматели считают необходимым изменить порядок работы департамента земельных и имущественных отношений Приморского края, который тормозит развитие предпринимательства.

- К этому департаменту всегда много вопросов, - отметил Тарасенко. – Особенно сейчас, когда возник план комплексного развития территорий края (ТОРы, Свободный порт Владивосток). Наметился реальный торг землями, и это вовсе не позитивное явление. Мы готовы рассматривать ваши предложения и решать эту проблему вместе, менять политику, создавать общие правила таких взаимоотношений. Стоит отметить, что с 1 января 2018 года многое в этом плане перешло в наше распоряжение: если до этого мы только исполняли распоряжения федеральных властей, то сейчас мы можем сами принимать решения: устанавливать арендную стоимость земельных участков, переоценивать их кадастровую стоимость и многое другое.

По словам Тарасенко, наведение порядка в департаменте земельно-имущественных отношений в интересах краевых властей.

- Нам нужно строить, в том числе строить много нового жилья, чтобы снижать стоимость квадратного метра, которая сейчас в крае сильно завышена, - добавил врио губернатора Приморья.

 

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: богданенко  губернатор  бизнес  тарасенко  приморский край  Шемилина 



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