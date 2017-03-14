Опальный мэр Владивостока пошел в контратаку

Стороны так называемого «дела Пушкарева» явно повышают ставки

Прошедшая неделя была отмечена обострением ситуации, связанной с уголовным делом в отношении главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА, который уже 10-й месяц находится в московском СИЗО. Следствие предъявило новые обвинения одному из фигурантов «дела Пушкарева» и настояло на временном отстранении мэра от должности, а окружной арбитраж направил на пересмотр дело о расследовании Федеральной антимонопольной службы, которое легло в основу обвинений в адрес Игоря Пушкарева.

В свою очередь, опальный глава активизировался в публичном поле, бросив открытый вызов не только следователям, но и политическим оппонентам. В канун Международного женского дня на улицах Владивостока появились рекламные щиты с поздравлением женщин от имени находящегося в СИЗО градоначальника - цифра «8» на них была символично обвита колючей проволокой. Примерно в то же время активизировались аккаунты Игоря Пушкарева в социальных сетях, через которые распространялась информация о новом повороте в уголовном деле мэра Владивостока.

К де-факто прибавилось де-юре

Упомянутый «новый поворот» не заставил себя ждать: в четверг, 9 марта, Басманный районный суд Москвы временно отстранил Пушкарева от должности главы столицы Приморья, удовлетворив ходатайство следователей. Пока что данное решение в силу не вступило - у защиты Игоря Пушкарева есть 10 дней на обжалование. Здесь нужно уточнить, что де-факто уже со 2 июня 2016 года, то есть сразу после ареста мэра, его обязанности поочередно исполняют первые заместители главы администрации - Алексей ЛИТВИНОВ и Константин ЛОБОДА. Кроме того, временное отстранение от должности еще не означает автоматической смены управленческой команды в «сером доме» и вряд ли позволит снизить легитимность главы Владивостока, чей политический капитал, вероятнее всего, будет использоваться на предстоящих выборах в городскую думу.

- Не думаю, что решение о временном отстранении Игоря Пушкарева от должности как-либо повлияет на его легитимность в глазах горожан, сторонников. Интерес к делу сохраняется, упоминаемость мэра в СМИ - тоже. А для противников бывшего главы более значимым фактом является его заключение в СИЗО, а не формальное отстранение, - оценивает электоральный эффект от решения Басманного суда политолог Виктор БУРЛАКОВ.

Добавим, что в 2017 году в силу вступили поправки к Федеральному закону №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которые обязывают дополнить уставы муниципальных образований нормой о том, кто должен исполнять полномочия главы в ситуации, когда «постоянный» руководитель не способен этого делать по каким-то причинам. Соответствующая поправка в устав Владивостока, которая в настоящее время проходит процедуру публичных слушаний, гласит, что в случае досрочного прекращения полномочий главы города или применения к нему мер процессуального принуждения его полномочия временно исполняет первый заместитель (заместитель) главы администрации. Очередность исполнения обязанностей при этом должна быть установлена соответствующим распоряжением главы Владивостока.

Досье "Золотого Рога": Временное отстранение от должности главы Владивостока применялось и во время предыдущей «силовой» смены власти в краевой столице. Причем временное отстранение Владимира НИКОЛАЕВА состоялось даже раньше, чем его арест. Позднее от своих должностей по различным основаниям были отстранены несколько заместителей мэра. Полномочия самого Николаева официально прекратились лишь в декабре 2007 года на основании обвинительного приговора суда. Однако оставшиеся в администрации представители команды бывшего мэра осуществляли властные полномочия еще несколько месяцев - до мая 2008 года, когда главой Владивостока был избран Игорь Пушкарев.

Пока Басманный суд Москвы отстранял Игоря Пушкарева от занимаемой должности на период до завершения расследования уголовного дела, расположенный в Хабаровске Арбитражный суд Дальневосточного федерального округа аннулировал решение Арбитражного суда Приморского края о признании несостоятельными доводов расследования краевого управления Федеральной антимонопольной службы в отношении ООО «Востокцемент» и МУП «Дороги Владивостока».

ФАС наносит ответный удар

Как известно, выводы расследования ФАС в 2016 году стали основой предъявленных Игорю Пушкареву обвинений, однако впоследствии «Востокцемент» оспорил решение о привлечении компании к административной ответственности за якобы выявленный сговор с МУП. Прошлой осенью Арбитражный суд Приморского края признал претензии антимонопольщиков несостоятельными, дав таким образом серьезный аргумент адвокатам Игоря Пушкарева. Однако прокуратура Приморья и региональное управление ФАС подали кассацию в окружной арбитраж. 9 марта Арбитражный суд Дальневосточного округа постановил отменить ранее вынесенные решения и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию (АС Приморья) в новом составе суда. Однако решение окружного суда в силу пока не вступило - на его обжалование в Верховном суде у «Востокцемента» будет два месяца.

Интересно, что в процессе рассмотрения дела в АС Дальневосточного округа была произведена замена судьи-докладчика по данному делу. А в качестве свидетелей по данному делу проходят ранее судимый за покушение на мошенничество группой лиц в особо крупном размере Вадим ГЛАЗУНОВ (до 2011 года являлся председателем комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока), Александр ШТЕЙНИКОВ - экс-директор компании «Дальэнергомаш», с которой мэрия Владивостока судилась после срыва сроков строительства дороги Снеговая - Горностай и отказа добровольно вернуть в бюджет аванс на сумму 137 млн рублей, и возглавлявший в 2007-2008 годах МУП «Дороги Владивостока» Дмитрий ДЕМЕНТЬЕВ. Протоколы их опросов содержатся и в оспариваемом «Востокцементом» решении УФАС по Приморскому краю, которое легло в основу «дела Пушкарева».

Андрей СЕРОВ.