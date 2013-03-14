Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье рвутся к власти две пенсионерки и предприниматель
В Кавалеровском районе стартовала предвыборная кампания по выборам глав двух поселений – Кавалеровского и Хрустальненского. Как сообщал ZRPRESS.ru, 4 человека заявили о своем намерении баллотироваться на должность главы Кавалеровского городского поселения.
На пост главы Хрустальненского городского поселения (куда входят два поселка – Фабричный и Хрустальный) претендуют трое: от ЛДПР – 57-летняя пенсионерка Галина ВИТКОВСКАЯ, предприниматель Николай ЗАНЬКО 1954 года рождения и его однофамилица, пенсионерка 1958 года рождения Татьяна ЗАНЬКО. Прием старый, как мир: выдвигать однофамильцев, чтобы запутать избирателя и отнять голоса у лидера.
В мунизбирком поданы сведения об имуществе кандидатов на высокие должности. Так, у Марины Кузьминой, директора страхового агентства в Кавалерово, есть две квартиры в Хабаровске и Кавалерово и микроавтобус, У заместителя председателя Приморской ТПП Сергея Гаврикова – 4-комантная квартира в Кавалерово и две автомашины, у мастера КГУП «Примтеплоэнерго» Эдуарда Архангельского – квартира в Кавалерово. У пенсионерки Галины Витковской – легковушка, у пенсионерки Татьяны Занько – никакого имущества, видать, идет в главы поправить свое материальное положение.
Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.Ru, Владивосток.
Новости тематики
- Приморье накроет волна протестных митингов
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Компанию Андрею Тарасенко на выборах губернатора составят два депутата
- Приморский край определился с датой выборов губернатора
- Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."
- Приморцы больше не смогут выбирать мэров и глав администраций
- "Кандидаты в кандидаты" прошли партийный отбор
- Находка: чужие здесь не ходят
- Плох тот коммунист, который не мечтает стать губернатором
- В ближайшие месяцы Путин может посетить Приморский край
Новости раздела
- Коммунисты становятся более обеспеченными
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Почти 1000 человек будет обслуживать участников и гостей ВЭФ во Владивостоке
- В Приморье отразили более 12 тысяч кибератак на официальные ресурсы региона
- Стенд Приморского края признан лучшим на 29-й Харбинской Международной торгово-экономической ярмарке
- Мэр Владивостока предложил оригинальные решения острых проблем
- "Говорю: напиши заявление, уйди - не хочет..."
- Бюджет Приморского края адаптируют под новый "майский указ" президента
- В крайизбиркоме Приморья – кадровые перестановки
- Борис Гладких официально вступил в должность главы Находки
Комментарии
-
-
-
-
василиса11:45, 15.03.2013#
а чё-то молчите про имущество едросса Шалимова, он тоже метит в главы кавалеровского поселения? или у него нет квартиры, он видимо за этим он туда идёт. Его предшественник единорос Маркин обогатился на 2 квартирки и тихо свалил по собственному желанию по уходу за тяжёло больными матерью и женой, Видимо Шалимову теплится надежда поживиться квартиркой как его однопартиец
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Приморцев зовут на пикеты против повышения пенсионного возраста
Я тоже хочу балотироваться губернатором Хрустального. Буду самым справедливым губернатором из всех губернаторов в мире, зуб даю и галион с пиастрами в придачу.