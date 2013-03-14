В Приморье рвутся к власти две пенсионерки и предприниматель

В Кавалеровском районе стартовала предвыборная кампания по выборам глав двух поселений – Кавалеровского и Хрустальненского. Как сообщал ZRPRESS.ru, 4 человека заявили о своем намерении баллотироваться на должность главы Кавалеровского городского поселения.

На пост главы Хрустальненского городского поселения (куда входят два поселка – Фабричный и Хрустальный) претендуют трое: от ЛДПР – 57-летняя пенсионерка Галина ВИТКОВСКАЯ, предприниматель Николай ЗАНЬКО 1954 года рождения и его однофамилица, пенсионерка 1958 года рождения Татьяна ЗАНЬКО. Прием старый, как мир: выдвигать однофамильцев, чтобы запутать избирателя и отнять голоса у лидера.

В мунизбирком поданы сведения об имуществе кандидатов на высокие должности. Так, у Марины Кузьминой, директора страхового агентства в Кавалерово, есть две квартиры в Хабаровске и Кавалерово и микроавтобус, У заместителя председателя Приморской ТПП Сергея Гаврикова – 4-комантная квартира в Кавалерово и две автомашины, у мастера КГУП «Примтеплоэнерго» Эдуарда Архангельского – квартира в Кавалерово. У пенсионерки Галины Витковской – легковушка, у пенсионерки Татьяны Занько – никакого имущества, видать, идет в главы поправить свое материальное положение.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.Ru, Владивосток.