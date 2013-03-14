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В Приморье рвутся к власти две пенсионерки и предприниматель

14 Марта 2013, 16:46 | Приморье

В Кавалеровском районе стартовала предвыборная кампания по выборам глав двух поселений – Кавалеровского и Хрустальненского. Как сообщал ZRPRESS.ru, 4 человека заявили о своем намерении баллотироваться на должность главы Кавалеровского городского поселения.

На пост главы Хрустальненского городского поселения (куда входят два поселка – Фабричный и Хрустальный) претендуют трое: от ЛДПР – 57-летняя пенсионерка Галина ВИТКОВСКАЯ, предприниматель Николай ЗАНЬКО 1954 года рождения и его однофамилица, пенсионерка 1958 года рождения Татьяна ЗАНЬКО. Прием старый, как мир: выдвигать однофамильцев, чтобы запутать избирателя и отнять голоса у лидера.

В мунизбирком поданы сведения об имуществе кандидатов на высокие должности. Так, у Марины Кузьминой, директора страхового агентства в Кавалерово, есть две квартиры в Хабаровске и Кавалерово и микроавтобус, У заместителя председателя Приморской ТПП Сергея Гаврикова – 4-комантная квартира в Кавалерово и две автомашины, у мастера КГУП «Примтеплоэнерго» Эдуарда Архангельского – квартира в Кавалерово. У пенсионерки Галины Витковской – легковушка, у пенсионерки Татьяны Занько – никакого имущества, видать, идет в главы поправить свое материальное положение.

Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.Ru, Владивосток.

Автор: Татьяна Курочкина
Теги: выборы  партии  кандидаты  предпринимательство 



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Комментарии

  • Гарри Морган21:03, 14.03.2013#

    Я тоже хочу балотироваться губернатором Хрустального. Буду самым справедливым губернатором из всех губернаторов в мире, зуб даю и галион с пиастрами в придачу.

  • пенсионерка21:04, 14.03.2013#

    Чего-то не верится что в маленьком поселении могут проживать однофамильцы с такой редкущей фамилией Занько.

  • Псевдоним23:05, 14.03.2013#

    Всё может быть. Там, по моему, известная фамилия Быстрицкие.

  • василиса11:45, 15.03.2013#

    а чё-то молчите про имущество едросса Шалимова, он тоже метит в главы кавалеровского поселения? или у него нет квартиры, он видимо за этим он туда идёт. Его предшественник единорос Маркин обогатился на 2 квартирки и тихо свалил по собственному желанию по уходу за тяжёло больными матерью и женой, Видимо Шалимову теплится надежда поживиться квартиркой как его однопартиец

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