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Губернатор Приморского края: Главная задача – максимально снизить цены на рынке недвижимости
14 марта на заседании администрации Приморского края Владимир Миклушевский, обращаясь к главам муниципальных образований, еще раз отметил необходимость строительства в регионе жилья эконом-класса.
«Люди должны иметь возможность приобрести относительно недорогое жилье. Наша задача – максимально снизить цены на рынке недвижимости. Если мы будем продолжать строить дорогие дома, то только усугубим ситуацию», - подчеркнул Губернатор.
В этом году в крае началась реализация двух госпрограмм по переселению граждан из аварийного жилищного фонда и по строительству малоэтажного жилья эконом-класса. При этом по условиям программы переселения граждан из аварийного жилья запрещено приобретать квартиры на вторичном рынке, сообщаили ZRPRESS.RU в пресс-службе администрации Приморского края.
Владимир Миклушевский добавил, что при строительстве малоэтажного жилья необходимо выбирать правильные современные технологии, а строительство рядом сразу нескольких домов или целых микрорайонов позволит сэкономить на подведении необходимых коммуникаций.
,Владивосток.
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