Муниципалитеты Приморского края, не подавшие в срок заявки на ремонт дорог, рискуют остаться без средств

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на заседании администрации края сегодня, 14 марта, заявил, что муниципалитеты, не подавшие в срок заявки на субсидии на ремонт дорог, рискуют остаться без средств. Заявки должны быть поданы до 15 марта. Именно в этот день пройдет первое распределение средств на ремонт дорог.

«Невиданное дело: все жители стонут от состояния дорог, как будто после войны - ни пройти, ни проехать невозможно. А в это же время в прошлом году муниципалитеты вернули в бюджет 70 процентов неосвоенных средств на ремонт дорог», - заявил Владимир Миклушевский.

Заместитель директора департамента дорожного хозяйства Приморского края Сергей Филь отчитался перед главой региона, что заявки на субсидии подали далеко не все территории края.

Глава региона отметил, что если какие-то из муниципалитетов заявки до 15 марта не подадут, то средства будут распределены между другими территориями? сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«А если в установленный срок до 1 июля не будут заключены контракты, также останутся без денег. Хватит играться», - заявил Владимир Миклушевский.

Особое внимание глава региона поручил обратить на обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.