www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.51 р.
EUR: 73.6 р. 10 CNY: 95.63 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Дороги Владивостока
Распечатать

Муниципалитеты Приморского края, не подавшие в срок заявки на ремонт дорог, рискуют остаться без средств

14 Марта 2013, 13:30 | Приморье

 

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на заседании администрации края сегодня, 14 марта, заявил, что муниципалитеты, не подавшие в срок заявки на субсидии на ремонт дорог, рискуют остаться без средств. Заявки должны быть поданы до 15 марта. Именно в этот день пройдет первое распределение средств на ремонт дорог.

«Невиданное дело: все жители стонут от состояния дорог, как будто после войны - ни пройти, ни проехать невозможно. А в это же время в прошлом году муниципалитеты вернули в бюджет 70 процентов неосвоенных средств на ремонт дорог», - заявил Владимир Миклушевский.

Заместитель директора департамента дорожного хозяйства Приморского края Сергей Филь отчитался перед главой региона, что заявки на субсидии подали далеко не все территории  края.

Глава региона отметил, что если какие-то из муниципалитетов заявки до 15 марта не подадут, то средства будут распределены между другими территориями? сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

«А если в установленный срок до 1 июля не будут заключены контракты, также останутся без денег. Хватит играться», - заявил Владимир Миклушевский.

Особое внимание глава региона поручил обратить на обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах края. 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: Владимир Миклушевский  дороги  Сергей Филь 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru