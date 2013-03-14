Губернатор Приморского края потребовал поменять механизм работы по выделению жилья для ветеранов ВОВ

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский потребовал у департамента труда и социального развития Приморского края кардинально поменять механизм работы по выделению жилья для ветеранов Великой Отечественной войны.

«Нужно разобраться, почему мы накапливаем очередь на жилье. Деньги под квартиры для ветеранов в бюджете есть, но они еще не пришли к нам в край. Так давайте искать квартиры заранее, чтобы выдать их, как только поступят деньги», - заявил Губернатор сегодня, 14 марта, на заседании администрации края.

Директор департамента труда и социального развития Лилия Лаврентьева пообещала изменить систему работы с тем, чтобы квартиры были найдены заранее, не дожидаясь поступления средств на их приобретение.

«Нужно поменять механизм работы с ветеранами. Нельзя заставлять их ждать, время идет, и у нас на счету дни и часы», - подчеркнул Владимир Миклушевский.

Вопрос обеспечения жильем ветеранов ВОВ глава региона обсуждал также вчера на встрече с уполномоченным по правам человека в Приморском крае Владимиром Ушаковым. По данным омбудсмена, около 40 процентов обращений, поступающих в аппарат уполномоченного, касаются социальной сферы, в части из них речь идет о предоставлении жилья льготным категориям граждан, в том числе ветеранам, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Владимир Миклушевский отметил, что с этим вопросом необходимо работать в опережающем порядке, и поручил Владимиру Ушакову проконтролировать работу департамента в этом вопросе, которая, по мнению Губернатора, ведется сегодня недостаточно интенсивно.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.