Приморские депутаты намерены утверждать вице-губернаторов

Члены комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Приморского края поддержали поправки, которые узаконят процедуру предварительного согласования с депутатами претендентов на должность вице-губернаторов Приморского края. Причем законопроект намечено рассмотреть уже на мартовской сессии приморского парламента.

Как сообщила пресс-служба ЗС ПК, на заседании комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы приморского парламента под председательством Константина МЕЖОНОВА депутаты обсудили изменения в Закон «О Законодательном Собрании Приморского края». Они планируют дополнить его статьей, в которой краевой парламент вправе выразить недоверие должностным лицам администрации края, в назначении которых на должность оно принимало участие. Постановление ЗС ПК о недоверии будет направляться губернатору для принятия решения о немедленной отставке должностного лица.

«Депутаты приморского парламента будут участвовать в формировании администрации Приморского края. В случае принятия этих изменений депутаты будут вправе давать свои рекомендации губернатору в отношении высших должностных лиц региона. Эти меры помогут повысить эффективность работы власти и качество государственного управления», – пояснил председатель профильного комитета Константин Межонов.

Юрий РОГОВ.