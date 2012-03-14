Елена Баркова: И на Тихом океане бизнес закончил свой поход во власть

БЛОГ "ЗР". 10 марта президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ внес в Законодательное Собрание Приморского края на утверждение кандидатуру Владимира МИКЛУШЕВСКОГО на пост губернатора. Сенсацией это не стало...



Назначение временно исполняющим обязанности губернатора Приморья 44-летнего ректора ДВФУ показало: выбора у приморцев не будет. И номинальный список из трех кандидатур, который 6 марта озвучил президиум генсовета партии «Единая Россия», это лишь подтвердил.

В тройке не оказалось никого из фаворитов политической элиты края и рекомендованных приморскими единороссами. Среди претендентов звучали имена мэра Игоря ПУШКАРЕВА, экс-депутата Госдумы Руслана КОНДРАТОВА, депутата Госдумы Виктора ПИНСКОГО и сенатора Светланы ОРЛОВОЙ, тесно связанных с местными бизнес-элитами. Ваших не надо, однако, – щелкнули по лбу вышедших из доверия приморских единороссов. Провалили выборы 4 декабря, а к народу уже не ходите даже за голосами. К такому вердикту, говорят, пришел после предвыборных рейдов по краю первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ. Мол, приморцы не верят никому и ничему.

Однако предвыборная отставка Сергея ДАРЬКИНА смутила всех – приморцев не спросили. И уж не спросят. Похоже, нам доверяют еще меньше, чем мы центру. Впрочем, вся новейшая история показывает, что заслуженно не доверяют. Кого мы выбирали? Напомню: Наздратенко, Черепков, Дарькин, Николаев. Там все такие, сказали 10 лет назад в Кремле. Похоже, своего мнения не изменили: край криминала и теневой экономики.

Отсюда кульбит со списком трех. Он, конечно, не добавит приморцам доверия к власти. Пусть и технически, но неожиданно в списке оказались вице-губернатор, руководитель аппарата краевой администрации Ирина СКОРОБОГАТОВА (кстати, профессиональный госуправленец) и председатель совета директоров ООО «Дымовское колбасное производство» (торговая марка «Дымов») Вадим ДЫМОВ (известный нам как Засыпкин). Однако подискутировать хотя бы для проформы, кто из них лучше, приморцам времени не дали. Через три дня Президент РФ сам сказал: вот лучший. А с ним трудно не согласиться.

Вряд ли мы увидим бунт на корабле Законодательного Собрания Приморья. Конечно, его состав был сформирован при эффективном – в отличие от госдумских выборов – участии дарькинской команды. В чем-чем, а в ответственности нынешним депутатам не откажешь: чуть ли не у каждого за спиной бизнес. Рисковать не будут. Да и единства в местном политическом бомонде и бизнес-элите никогда не было и нет.

Борьба за политическое влияние тесно переплелась с личными бизнес-интересами, которые на небольшом рынке часто вступают в конфликты. Бизнесмены, не попавшие в пул власти и бизнеса, уходили за пределы края. Дымов – не единственный пример выходца, сколотившего здесь в дикие 90-е первоначальный капитал и двинувшего осваивать российские просторы и Белокаменную. Вспомните «Синергию», «Билетур», «Компьютерный центр DNS», «Шинтоп»... Или вы последних не знаете? Подняться новой элите в тени «Белого дома» было действительно не просто, а высовываться – и вовсе накладно.

Губернаторская команда пробовала контролировать и крупный российский капитал, чуть ли не узаконив плату за вход на территорию. Итог – почти все дальневосточные филиалы корпораций и российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, приземлились в соседнем Хабаровске. Однако с началом строек саммита АТЭС сдержать давление чужих бизнес-интересов не удалось. И теперь московский капитал, желая сохранить присутствие на перспективной территории, громко заявил о своем праве на участие в политическом раскладе края.

И тут прав директор Дальневосточного консалтингового центра Петр ХАНАС, заявив: «Миклушевский будет назначен, поскольку соответствует основной задаче, которая поставлена Кремлем: это и проведение саммита форума АТЭС, и декриминализация региона. Он имеет хорошие связи в Москве и еще абсолютно не связан с различными группами интересов здесь, в Приморском крае». По оценке политолога, высказанной ИА REGNUM, «это человек, который, пользуясь федеральной поддержкой, может «махать шашкой». Что он, собственно говоря, уже и делает. Некоторые из уже сделанных им заявлений носят несколько популистский характер и, более того, могут спровоцировать конфликт элит».

Я бы сказала определеннее: новый губернатор призван победить местную бизнес-элиту, сросшуюся с властью. И тут весьма пригодится опыт Миклушевского при объединении профессорских элит трех вузов под одну крышу ДВФУ. Не хватает у будущего губернатора другого опыта - хозяйственного. И найти в команду профессионалов в Приморье, откуда уже 12 лет выкачивают специалистов, наверное, будет трудно. Но делать ставку на бизнес-менеджеров во власти федеральный центр не будет. Задача стоит обратная – отделить власть от бизнеса, что Владимир ПУТИН уже сделал в Москве.

Можно считать, что теперь и на Тихом океане бизнес закончил свой поход во власть.

Елена Баркова, главный редактор газеты "Золотой Рог".