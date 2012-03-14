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Глава Дальнегорска и председатель думы пытаются встретиться с Миклушевским
ВЛАДИВОСТОК, 14 марта, ZRPRESS. Отправить главу Дальнегорска Григория КРУТИКОВА в досрочную отставку дальнегорские депутаты могут лишь с согласия высшего должностного лица – врио губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО.
Чтобы повлиять на ситуацию, и председатель дальнегорской Думы Александр ТЕРЕБИЛОВ, и мэр ДГО Григорий Крутиков отправились во Владивосток, чтобы встретиться с врио губернатора.
Кому из них удастся заручиться поддержкой Миклушевского, пока неизвестно. Григорий Крутиков, кроме того, сообщил, что направил на личный сайт Миклушевского письмо, где просит врио губенатора вмешаться в ситуацию. Крутиков пишет, что группа депутатов Дальнегорской Думы, пытается захватить власть в городском округе. С этой целью Дума изменила действующий Устав ДГО таким образом, что теперь депутаты имеют право выбирать главу из числа депутатов местной Думы. Причем из того самого состава, который и произвел эти изменения. Фактически они переписали городской устав под себя, а вернее под конкретного человека – действующего председателя дальнегорской Думы Александра Теребилова.
Если такое назначение состоится, то, по мнению Крутикова, будет нарушено одно из основополагающих конституционных прав граждан, избирателей Дальнегорского округа, а именно право свободно избирать и быть избранным в органы местного самоуправления. Ведь когда дальнегорцы выбирали депутатов, они не знали, что кто-то из них будет главой. Если бы избиратели это знали, результаты выборов наверняка были бы другими, ведь они бы голосовали бы не только за депутатов, но и за будущего главу.
Стоит заметить, что основные претенденты на назначаемые по новому Уставу Думой на должности главы муниципалитета и сити-менеджера – Александр Теребилов и Сергей АБРАМОВ раньше участвовали в выборах главы, однако выборы проигрывали, А. Теребилов – дважды, С. Абрамов – один раз. Однако жажда власти у этих людей такова, что они не считаются с общественным мнением и лишили людей права выбора городского главы. Хотя и во время принятия изменений в Устав, и уже после принятия изменений общественность неоднократно обращалась к депутатам с просьбой вернуть избирателям право прямых выборов главы. С такими обращениями выступили: местное отделение партии «Единая Россия», местное отделение КПРФ, Совет ветеранов, общество инвалидов, профсоюзные организации ЗАО ГХК «Бор» и ОАО ГМК «Дальполиметалл», а также ряд трудовых коллективов Дальнегорского округа. Несмотря на это, в понедельник, 12 марта, группа дальнегорских депутатов преподнесла главе округа уведомление о том, что 19 марта его планируют отправить в отставку. Депутатам не терпится это сделать, хотя до окончания срока полномочий главы осталось всего несколько месяцев.
Крутиков считает, что такой шаг, как его отставка, вызовет дестабилизацию в социально-политической жизни города, приведет к хаосу в экономике округа и плановой работе местных органов самоуправления. Мэр Дальнегорска просит Миклушевского как гаранта конституционных прав жителей Дальнегорского округа, как высшее должностное лицо субъекта РФ, врио губернатора Приморского края, вмешаться в ситуацию и не допустить узурпации власти, воспрепятствовать незаконным действиям группы депутатов Думы Дальнегорского городского округа.
Татьяна КУРОЧКИНА.
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